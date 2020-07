Soudan: L'atelier sur les cadres juridiques examine un certain nombre de documents de travail spécialisés

Médani — Un atelier sur les cadres juridiques de la gouvernance locale pour les États fédérés du secteur central organisé a la ville Madani a débattu lors de sa deuxième session mercredi d'un certain nombre de documents de travail spécialisés.

Où M. Omar Awadallah, conseiller et ancien expert juridique au Ministère de la justice a présenté un document de travail sur les concepts généraux de l'administration locale dans les systèmes fédéraux. Ce document traitait de quatre éléments fondamentaux, notamment la manière dont l'administration locale est la base et la base de l'État, la reconnaissance constitutionnelle du niveau d'administration locale et la coopération en matière d'expériences comparatives et d'indépendance dans la pratique des pouvoirs et la liberté de choisir une structure politique et administrative.

Dr Tariq Mubarak Idris constitutionnaliste et conseiller juridique a présenté un document de travail sur la décentralisation dans le document constitutionnel. Le document recommandait la nécessité de promulguer une loi pour réglementer les niveaux de décentralisation du gouvernement, habiliter les autorités aux niveaux étatique et local et renforcer le rôle du ministère de la gouvernance federale.

Alors que l'expert du Bureau judiciaire fédéral, Prof. Hamdat Allah Ahmed a présenté un document de travail sur l'administration indigène et les moyens de la renforcer et de la développer, le document a appelé à la préparation d'une étude approfondie sur le rôle de l'administration indigène dans le système de gouvernement et d'administration au niveau national.