Algérie: Le Général de Corps d'Armée Chanegriha félicite la police algérienne

Alger — Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a félicité, mercredi, la police algérienne, à l'occasion du 58e anniversaire de sa création, célébrée le 22 juillet de chaque année, dans un message adressé au Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi.

Le Général de Corps d'Armée Chanegriha a présenté ses félicitations au DGSN, et à travers lui, à tous les membres et personnels de la police, en cette occasion dont la célébration constitue "une reconnaissance, par notre patrie, des sacrifices des hommes et femmes de cet organe consentis lors de l'accomplissement de leur devoir, avec loyauté et dévouement, pour préserver la sécurité du pays et du citoyen et protéger ses biens", leur souhaitant "santé et bien-être et à notre chère patrie développement et prospérité dans la paix et la stabilité".

"Cette opération, qui constitue un succès à plus d'un titre, a eu lieu avec la contribution efficace et professionnelle de la police. Je tiens à saluer le haut niveau de progrès réalisé par la police algérienne, grâce à la qualité de la formation dispensée aux membres du corps de police ces dernières années et aux efforts et sacrifices de ces hommes et femmes", a-t-il souligné, exprimant "sa haute considération pour leurs efforts inlassables déployés au service du citoyen et de la préservation de sa sécurité et ses biens".

Le Général de Corps d'Armée Chanegriha a également souhaité que les fêtes et joies des éléments de la police qui sont celles de l'Algérie durent longtemps et soient une motivation morale pour l'accomplissement de leurs nobles missions, avec dévouement et professionnalisme, au service de la patrie et du citoyen, par fidélité au serment fait à la génération de Novembre, pour relever le défi d'édification de l'Algérie nouvelle".