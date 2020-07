Congo-Kinshasa: Reprise des cours à partir du 10 août prochain - Thomas Luhaka fixe les modalités pratiques

Après plus de quatre mois de suspense, les établissements supérieurs et universitaires doivent se tenir prêts à accueillir, dans les prochains jours, les étudiants pour une reprise imminente des cours arrêtés brutalement et de façon inattendue, suite à la pandémie de coronavirus.

Le jour suivant la levée de l'Etat d'urgence sanitaire par le Président de la République, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), Thomas Luhaka Losenjola a fixé les modalités pratiques relatives à la reprise des enseignements au sein des institutions académiques ainsi que les mesures barrières à mettre en place pour éviter une contamination massive.

Dans un communiqué qu'il a signé mercredi 22 juillet, le ministre d'Etat en charge de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a annoncé la reprise des enseignements dans toutes les institutions académiques à partir du 10 août prochain, en attendant le calendrier réaménagé qui sera rendu public bientôt.

Bien avant, Thomas Luhaka a présenté de façon chronologique les quelques mesures qui accompagneront cette reprise des activités académiques, à savoir : les travaux d'assainissement et de désinfection des établissements à partir du 27 juillet prochain ; et le 3 août 2020, la reprise des activités administratives et académiques, autres que les enseignements.

Ce faisant, le ministre de tutelle souligne l'importance qu'il y a de programmer progressivement les activités réunissant une quantité réduite des personnes, question de limiter le risque de contamination à grande échelle. Il s'agit de réunions des organes ; des soutenances des thèses et de défenses des mémoires ; l'organisation des jurys de délibération, le cas échéant. Aussi, a-t-il ajouté la reprise des enseignements dans les classes terminales et dans les promotions à faible effectif.

Concernant les étudiants finalistes, le Ministre de tutelle a demandé aux autorités académiques d'apprêter, d'ores et déjà, leurs dossiers pour le contrôle de scolarité.

Pour le reste, Thomas Luhaka invite les personnels académiques à prendre toutes les mesures préventives édictées et à faire respecter les mesures barrières. «Ces dispositions doivent être de stricte application aussi bien dans les Etablissements localisés dans les provinces affectées par la Covid-19 que ceux situées dans les provinces non affectées », a-t-il souligné.