Congo-Kinshasa: Lancement du séminaire d'orientation budgétaire 2021

La programmation budgétaire pour la période de 2021 à 2023 s'effectue à un moment particulier où la RDC vient de célébrer ses 60 ans d'indépendance, avec des défis majeurs à relever sur le plan économique, social, sécuritaire et surtout sanitaire. C'est dans ce contexte varié qu'a été lancé, mardi 21 juillet 2020 à Kinshasa, le séminaire d'orientation budgétaire, exercice 2021. C'était au cours d'une cérémonie tenue sous le chapeau du Ministère du Budget, et rendue possible grâce au Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF), avec l'appui du Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (PROFIT CONGO).

Le Secrétaire Général au Budget, dans son mot de bienvenue, a eu à peindre l'importance des consultations pré-budgétaires qui s'inscrivent dans le cadre de la transparence, de la participation citoyenne et de la redevabilité exigées en matière des finances publiques.

Des assises qui offrent aux organisations de la Société civile l'occasion de prendre part au processus d'élaboration du budget ; leur permettant de participer aux débats - délibérations - et orientations allant dans ce sens, et de faire sienne le budget qui est censé découler de l'issue du processus budgétaire. Cela, de manière à ce que la Loi de Finances soit le fruit d'un consensus, conformément à la Loi n°11/011 du 11 juillet 2011 relative aux Finances Publiques en son article 13.

Des réalisations capitales

De manière saillante, Me Jean Baudouin Mayo, Vice-Premier Ministre, Ministre du Budget, a eu à lancer officiellement l'ouverture de ce séminaire d'orientation budgétaire, dont les travaux se mèneront en ateliers, du 21 au 23 juillet 2020, dans le but de la programmation budgétaire pour la période allant de 2021 à 2023.

Un séminaire qui, à sa huitième édition, figure parmi les actions phares du calendrier budgétaire de l'exercice 2021 publié en février 2020 par le Ministre du Budget.

"Il vise à permettre aux acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du budget de contribuer à l'amélioration, de manière consensuelle, du Cadre Budgétaire à Moyen Terme couvrant la période de 2021 à 2023, en vue de permettre au Gouvernement de définir une trajectoire fiable des finances publiques pour la réalisation de son programme d'action", a déclaré Me Mayo.

Ce dernier a également présenté les autres actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du calendrier budgétaire, entre autres, la production par le Ministère du Budget en mai dernier, du rapport d'exécution au premier trimestre de la Loi de finances de l'exercice 2020 transmis et analysé à la commission ECOFIN de l'Assemblée Nationale ; la production, au cours du mois de mai, par le Comité ad hoc, du cadre macroéconomique 2020-2023 sous-tendant le Cadre Budgétaire à Moyen Terme de la période ; la rédaction en cours par le Ministère du Budget, sous l'autorité du Premier Ministre, de la Lettre d'Orientation Budgétaire qui contient les mesures d'encadrement de la politique budgétaire à mettre en œuvre au cours de l'exercice 2021 par le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées ; la production et la publication en juin, par le Ministère du Budget, de la Circulaire contenant les directives relatives à l'élaboration de la Loi de finances 2021, transmise aux institutions, ministères et services publics au niveau central et provincial pour élaborer convenablement leurs prévisions des recettes et des dépenses, avant de les défendre en conférences budgétaires en août prochain ; ainsi que l'élaboration en juillet, par le Ministère du Budget, du Cadre Budgétaire à Moyen Terme soumis à débat au cours du présent séminaire et du Cadre des Dépenses à Moyen Terme qui en découle, dont la tranche annuelle constituera le budget de l'exercice 2021.

Pour chuter, il a invité tous les séminaristes à ne ménager aucun effort tout au long de ces consultations pré-budgétaires à produire un travail de qualité, en vue de doter le pays d'un Cadre Budgétaire à Moyen Terme fiable, réaliste et exhaustif.