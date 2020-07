Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi témoigne la chaleureuse amitié du peuple congolais à la Belgique

A l'occasion de la fête nationale du Royaume de Belgique, Félix Antoine Tshisekedi, Président de la RDC, a eu à adresser un message particulier au Roi des belges. Il a, par sa missive, eu à exprimer ses congratulations et celles du peuple congolais, et à témoigner une chaleureuse amitié à sa Majesté Philipe de Belgique.

Partant des liens historiques exceptionnels, il a réaffirmé son engagement ferme d'œuvrer à la consolidation des relations sécuritaires qui unissent nos deux pays et nos deux peuples ; tout en peignant un tableau très optimiste favorisant le vivre ensemble entre le peuple belge et celui de la RDC. Un enchainement très diplomatique qu'il est possible de lire dans le Message intégral de Félix Tshisekedi dans les lignes qui suivent.

Zoom sur l'histoire de la Fête nationale Belge

Elle a eu lieu le mardi 21 juillet 2020.En parlant d' "elle", il est question de la fête nationale Belge. Une célébration que le Royaume de Belgique commémore chaque année à la même date en l'honneur de son indépendance depuis 1890, sous Léopold II.

Pour la petite histoire, se basant sur des articles de l'encyclopédie en ligne Wikipédia, la suite de la révolution belge de 1830, contre le roi des Pays-Bas - Guillaume I, qui mena à l'indépendance de la Belgique, le Congrès national décide que la Belgique devait être une monarchie constitutionnelle. Le 4 juin 1831, le Congrès appelle Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha (par 153 voix sur 196), à devenir le premier roi des Belges.

Le 17 juillet, le roi se rendit d'Angleterre à Calais par bateau puis en calèche par la plage de Dunkerque jusqu'à La Panne. Il se rendit ensuite à la place Royale de Bruxelles où il prêta serment le 21 juillet 1831 et devint ainsi le premier Roi des Belges. Le jour de la fête nationale fut d'abord fixé au 27 septembre commémorant alors les « journées de septembre », nom couramment donné à la révolution belge. Ce n'est que sous le règne de Léopold II, le 27 mai 1890, que la fête nationale fut fixée au 21 juillet pour lier ce jour de fête pour le pays à la personne du Roi.

MESSAGE DU PRESIDENT DE LA RDC AU ROI DES BELGES

Kinshasa, le 21 juillet 2020

Votre Majesté,

En cette date commémorative de la fête nationale du Royaume de Belgique, le peuple congolais se joint à moi pour vous présenter, ainsi qu'au peuple belge, nos vives félicitations et notre chaleureuse amitié.

En ces temps particuliers où l'humanité entière est confrontée à la pandémie de Covid-19, je tiens à transmettre toute ma compassion et celle du peuple congolais aux familles belges frappées par cette maladie.

Les liens entre nos deux pays sont historiques, exceptionnels, et doivent continuer de s'inscrire dans la durée. C'est aussi l'occasion pour moi de réaffirmer mon engagement ferme d'œuvrer à la consolidation des relations sécuritaires qui unissent, pour l'éternité, nos deux pays et nos deux peuples.

Nous saluons la mise en place d'une commission parlementaire pour faire toute la lumière sur l'époque coloniale. Mon souhait le plus ardent est que les conclusions de cette dernière contribuent à un meilleur vivre ensemble pour nos peuples et renforcent l'engagement de nos deux pays à lutter contre toutes les formes de discriminations d'où qu'elles viennent.

Je réitère une fois de plus, votre Majesté, mes félicitations les plus sincères et mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour vous, votre famille et pour l'ensemble du peuple belge.

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo