Congo-Kinshasa: Deux marches croisées aujourd'hui - L'UNC exige la libération de Kamerhe, le FCC rejette les ordonnances présidentielles

Après l'UDPS, Lamuka, le CLC et consorts, l'UNC de Vital Kamerhe et le FCC cher à Joseph Kabila seront dans la rue aujourd'hui jeudi 23 juillet 2020. Les militants et partisans de ce parti et de ce regroupement politique presque aux antipodes n'ont pas les mêmes motivations quoique leurs itinéraires soient quasiment similaires.

L'UNC exige purement et simplement la libération de son leader condamné à 20 ans de travaux forcés au premier degré dans le procès historique 100 jours. Le procès en appel s'ouvre demain vendredi 24 juillet. Cependant, soutenant le Premier Ministre Ilunga Ilunkamba, le FCC va battre macadam pour réclamer le respect de la Constitution, le rejet des ordonnances présidentielles portant nominations dans l'armée et la magistrature. Comme de coutume, les forces de l'ordre vont se déployer sur les grandes artères. Il y aura des étincelles en l'air.

La rue va de nouveau parler. Se disant légalistes, les membres et militants du FCC, regroupement politique en coalition avec CACH qui regroupe l'UDPS et l'UNC ainsi que leurs Alliés, attendaient la fin de l'état d'urgence sanitaire pour manifester dans la rue. C'est chose faite depuis la nuit du 21 juillet en cours pendant laquelle le Président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé la reprise progressive des activités dont les manifestations et réunions. Initialement, le FCC prévoyait de marcher pour soutenir les institutions de la République. Mais, depuis le remue-ménage opéré par le Chef de l'Etat au sein des forces armées et de l'appareil judiciaire, le discours a changé.

La famille politique chère à l'ancien Président de la République se jette dans la rue pour apporter le soutien à l'un des leurs, en l'occurrence, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Chef du Gouvernement. Dans une déclaration publiée dans la presse, ce dernier se dit surpris par les ordonnances présidentielles rendues publiques le vendredi 17 juillet dernier et contresignées par son intérimaire, le VPM Gilbert Kankonde en charge de l'Intérieur et Sécurité, alors que lui-même se trouvait en mission à Lubumbashi dans le Haut-Katanga à la demande du Président Félix Tshisekedi.

«Le contreseing est un acte de très haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier Ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qui l'a conféré au Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. S'agissant du Gouvernement de coalition, le contreseing du Premier Ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier Ministre qui est l'émanation de l'Assemblée Nationale», explique le Porte-parole du Chef du Gouvernement dans ce communiqué. C'est cela le nœud du problème.

Beaucoup déclarent que Sylvestre Ilunga a rendu public ce communiqué en vue de se dédouaner de la pression de son camp politique. Il sied de rappeler que le FCC avait, le premier, publié un communiqué abondant dans le même sens. Raison pour laquelle ses membres et militants seront dans la rue aujourd'hui. Dossier à suivre.

Par ailleurs, l'UNC dénonce une justice à double vitesse. Dans ce même procès 100 jours, David Blattner, patron de Safricas, a été acquitté alors que les travaux de plusieurs sauts-de-mouton sont inachevés ou n'ont même pas débuté à certains endroits. Dans son volet maisons préfabriquées, le Libanais Jammal Samih, Directeur Général de la société Samibo, en a d'ores et déjà érigé plus d'une centaine au camp militaire Tshatshi et beaucoup de ses containers sont bloqués dans des ports indépendamment de sa bonne volonté. Alors pourquoi Vital Kamerhe et consorts doivent croupir en prison et que la liberté provisoire ou conditionnelle leur soit refusé à plusieurs reprises ? S'interrogent les partisans et militants de l'UNC qui parlent de deux poids, deux mesures. Ils seront nombreux aujourd'hui dans les rues de Kinshasa pour exiger la libération de leur leader.