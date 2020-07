Congo-Kinshasa: Etincelles en l'air !

Human Wright Watch alerte sur une hausse exponentielle des cas de répression des manifestations civiles en RD Congo. Ce jeudi 23 juillet 2020, deux marches croisées sont pourtant annoncées.

D'un côté, le FCC, camp politique piloté par Joseph Kabila, va se jeter dans la rue pour exiger le rejet des ordonnances présidentielles portant nominations dans l'armée et la magistrature et également revendiquer le respect de la Constitution.

D'un autre côté, l'UNC, parti membre la plateforme CACH, va battre macadam aujourd'hui pour exiger la libération de son leader Vital Kamerhe et aussi dénoncer le refus de visas à deux avocats français de celui-ci. Les itinéraires de ces marches étant presque similaires, la police va-t-elle encadrer ou réprimer ? Il y aura des étincelles en l'air !

La République est sur une pente raide. La cohésion nationale ne tient plus qu'à un fil. Tenez ! Est-ce normal qu'un Premier Ministre se propose de rencontrer le Chef de l'Etat par une déclaration médiatisée et signée par son collaborateur ? C'est le début d'une grave crise institutionnelle et politique.

En effet, le Chef du Gouvernement, Ilunga Ilunkamba, se dit surpris par les ordonnances signées par le Président de la République et contresignées, pour le compte du Premier Ministre, par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Ces ordonnances-fleuves ont été rendues publiques sur la RTNC, le vendredi 17 juillet dernier, alors que le Conseil des Ministres se tenait par vidéoconférence.

Quelle est la pomme de discorde ? Ilunga Ilunkamba explique dans sa déclaration que, sur instruction du Président de la République, il a effectué une mission à Lubumbashi, du 16 au 19 juillet 2020. Et qu'avant de partir, il avait conféré l'intérim au VPM Gilbert Kankonde tout en circonscrivant sa portée. «S'agissant du Gouvernement de coalition, le contreseing du Premier Ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le Président de la République et le Premier Ministre qui est l'émanation de l'assemblée Nationale», précise son Porte-parole. Pareille déclaration édulcore la valeur juridique desdites ordonnances présidentielles.

En revanche, une autre thèse soutient que le contreseing est simplement un acte administratif en vertu du principe de la continuité de l'Etat. Ilunga Ilunkamba aurait donc rendu public ce communiqué pour se dédouaner des pressions de sa famille politique : PPRD/FCC. Il sied aussi de rappeler que Félix Tshisekedi et Gilbert Kankonde sont étiquetés : UDPS/CACH. D'où, cette crise politico-juridique.

En cas de persistance de cette crise, c'est le Conseil d'Etat, in fine la Cour Constitutionnelle, qui va départager Félix Tshisekedi et Sylvestre Ilunga. Et si la rue ou base s'en mêle, l'on pourrait déboucher sur la démission du Gouvernement, voire, la dissolution du Parlement. Des étincelles en l'air ! Vivement un sursaut patriotique.