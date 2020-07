Madagascar: Fenoarivobe - Fermeture sur Itasy et Analamanga

Le district de Fenoarivobe, région Bongolava prend des mesures strictes afin de minimiser les risques de propagation de coronavirus. L'Organisme mixte de conception (OMC) élargi a tenu une réunion pour déterminer les dispositions nécessaires prévenant les risques de contamination.

Fenoarivobe ferme ses frontières et interdit toute connexion entre les régions Itasy et Analamanga. Tous les transports en communs (taxi brousses et taxi-be) n'ont plus le droit de circuler et les transports de marchandises ne doivent plus amener des passagers.

Les décisions stipulent également la fermeture des marchés en raison de l'affluence des marchands et des clients pouvant être des vecteurs importants de virus. Seuls, ceux qui écoulent des produits de première nécessité maraîchers sont autorisés. Autrement, les écoles, les églises, les bars et les karaokés ferment aussi leurs portes dans le but d'éviter les regroupements.