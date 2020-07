Madagascar: Basket - France - Kiady et Rija changent de club

Rija Lahontan évoluera avec US Aubenas. Kiady Razanamahenina a rejoint Get Vosges.

Deux internationaux malagasy s'envolent pour de nouveaux horizons. Il s'agit de Kiady Razanamahenina et de Rija Lahontan. Ces deux joueurs évolueront avec leur nouveau club pour la prochaine saison. Kiady Razanamahenina, le meneur-scoreur a signé avec Get Vosges du championnat N1.

Évoluant en N2 à Sorgues, le joueur de 1,85 m, âgé de 23 ans apportera de la fraîcheur à l'équipe des Vosges. Avec Saint-André-les-Vergers, il fut un des meilleurs marqueurs de France en Nationale 3 (21,5 points de moyenne). Il a déjà joué avec Cergy (N2), le FC Mulhouse Basket Ball et le club du Vaucluse. En 2014, il a défendu les couleurs malagasy à l'Afrobasket U18 à domicile.

Une belle expérience qu'il a encore envie de revivre. « J'aimerais mettre la main à la pâte pour le basket ball malagasy et travailler main dans la main avec le staff et l'effectif, faire avancer ensemble et positivement le basket malagasy », a-t-il déclaré dans une interview.

Un autre joueur international a décidé de changer le cap également. Rija Lahontan vient de signer avec l'US Aubenas au championnat de France de basket ball NM2 en quittant Poissy Basket Association après deux saisons.

A 28 ans, l'international malagasy ayant disputé les Jeux des Îles à l'Île Maurice et les préliminaires de l'Afrobasket 2021, attend impatiemment la reprise des rencontres sur le parquet. « D'abord, je connais le club de réputation et pas mal de joueurs y sont passés. Un club sérieux avec un bon projet. Je suis un homme d'aventures et de défis », a-t-il déclaré dans une interview.