Cote d'Ivoire: Institution de formation et d'éducation féminine - 625 auditrices et auditeurs à l'épreuve des évaluations de fin de formation

La session 2020 de l'examen de fin d'apprentissage dans les Institutions de formation et d'éducation féminine (Ifef) de Côte d'Ivoire s'est déroulée, hier, dans 15 centres (7 à Abidjan et 8 à l'intérieur du pays). Y ont pris part 615 auditrices et 10 auditeurs.

Ils ont composé dans trois spécialités, à savoir la Couture enfant (157 candidats), la Couture adulte (162) et la Pâtisserie (306).

Outre les épreuves théoriques et pratiques de spécialité, les auditrices sont évaluées en Éducation à la vie familiale (Evf). Ce module commun comprend l'hygiène générale, l'hygiène alimentaire, la puériculture, l'économie domestique et l'éducation civique et morale.

Le top départ des évaluations, programmées sur une journée, a été donné par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (Mffe) à l'Ifef de Yopougon mairie. Aux 36 candidates de la filière pâtisserie du centre, Ramata Ly-Bakayoko a exprimé son soutien et ses encouragements.

« Soyez concentrées sur votre sujet pour donner le meilleur de vous-mêmes pour que nous puissions aller au-delà du taux d'admission qui est de 80 % dans nos Ifef depuis 2017», a-t-elle exhorté.

Ramata Ly-Bakayoko s'est félicitée du respect strict des mesures barrières dans les salles de composition.

« Nous sommes satisfaite du déroulement de l'examen. La maladie à coronavirus oblige, nous avons pris des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port du masque par toutes les candidates. Il n'y a pas plus de 12 candidates par salle », a indiqué la ministre.

Soulignant que c'est dans cet ordre que le Mffe a décidé de porter le nombre de centres à 15 contre 8 l'an dernier. « Le gouvernement ivoirien a donné les moyens pour que nous puissions organiser l'examen dans les meilleures conditions en dépit de la crise sanitaire », a tenu à faire savoir Ramata Ly-Bakayoko.

La Côte d'Ivoire compte 121 institutions de formation et d'éducation féminine. L'examen de fin de formation des auditrices a été institué en 1994. Il est couronné, au terme de trois ans, par une attestation.