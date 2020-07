Madagascar: Football - Tout le monde s'arrache Camavinga

La pépite franco-angolaise du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, est au cœur de toutes les rumeurs en pleine période de mercato. A commencer par celles qui lient le milieu de terrain au Real Madrid.

Le feuilleton madrilène

L'étoile montant du football français est courtisée partout à travers l'Europe, mais Rennes n'est pas prêt à le laisser partir si facilement. Le club détenteur actuel de la Coupe de France (remportée en finale face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain en avril 2019), ne serait pas prêt à céder son prodige à moins de 80 millions d'euros, d'après les informations de Goal.

Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a récemment affirmé qu'il n'avait aucune intention de vendre Camavinga si le Real Madrid ne payait pas le prix fort. Et selon le journal L'Équipe, même si Zinedine Zidane souhaite retrouver le chouchou du Roazhon Park dans son effectif rapidement, le club madrilène sera se montrer patient.

L'entraîneur français est en effet à la recherche de fraîcheur et de renouveau pour relancer une équipe qui ne fait plus partie des favoris des sites de paris sportifs, évaluant ses chances de victoire en Ligue des Champions à une cote de 29 seulement aujourd'hui (9 juillet). En attendant, Camavinga continue à montrer son attachement au SRFC et son sérieux malgré toutes les rumeurs qui l'entourent : il était le premier joueur présent à l'entraînement de reprise du 22 juin dernier à Dinard, arrivé à 7h30 sur la pelouse, longtemps avant ses coéquipiers.

Pour l'instant, le Real Madrid n'a toujours pas fait d'offre officielle, et le futur de la star franco-angolaise est toujours flou, étant donné que son contrat rennais, qui doit prendre fin en 2022, n'a toujours pas été renouvelé non plus.