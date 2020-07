Algérie: Sécurité sociale - Conventionnement avec 28 cliniques pour la prise en charge des accouchements

Alger — Le responsable de la cellule de conventionnement à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS), Khaled Khedim, a fait état d'un conventionnement avec 28 cliniques privées à travers 23 wilayas, au titre de la convention signée entre les caisses de la sécurité sociale et les cliniques privées pour la prise en charge des accouchements.

M.Khedim a déclaré à l'APS que "28 cliniques privées ont été conventionnées à travers 23 wilayas", et ce dans le cadre de la convention signée entre les Caisses de la sécurité sociale (CNAS et CASNOS) et les cliniques privées, ajoutant que "29 autres cliniques font actuellement l'objet d'études, ce qui portera le nombre global des cliniques conventionnées à l'échelle nationale à plus de 50".

«Des facilités ont été accordées aux cliniques privées dans les régions du sud et les zones d'ombre, où la présence d'un médecin généraliste est exigée pour les cliniques ne disposant pas d'un pédiatre, une condition qui ne figure pas sur le cahier de charges des autres régions du pays», a soutenu le même responsable.

Une convention a été signée, en mai dernier, entre le ministère du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et celui de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière dans le but "d'offrir aux assurés sociaux et à leurs ayants-droit des prestations médicales de qualité". Ellese veut "le fruit d'une coordination entre les ministères de la Santé et de la Sécurité sociale".

Selon les signataires, cette convention contribuera à alléger la charge sur les établissements hospitaliers publics, vu le nombre important de naissances enregistrées annuellement ».