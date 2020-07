Madagascar: Transport illicite - Quatorze personnes arrêtées

Cachés à l'arrière d'un fourgon, onze passagers ont été arrêtés avec le chauffeur du véhicule et ses deux convoyeurs. Leur passage au parquet est attendu.

Du grain à moudre. Quatorze personnes ont été arrêtées par la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe. Avant d'être placés en garde à vue, ces individus allaient entrer dans la région Analamanga à bord d'un fourgon de marque Mercedes Sprinter transportant des marchandises lorsqu'ils sont tombés dans les mailles des filets tendus par les forces de gendarmerie. Ce coup a été réalisé dans la soirée d'avant-hier aux alentours de 20h 15 au point kilométrique 104.

Le fourgon avait quitter Maevatanana et faisait route sur Tana avec des passagers à bord lorsque les gendarmes l'ont intercepté lors du passage au point de contrôle d'Andoharano, une localité située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de district d'Ankazobe. Dans le cadre de l'application des mesures s'inscrivant dans l'état d'urgence sanitaire, visant à endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, tout déplacement humain entre les régions est formellement interdit.

Cachette

D'ailleurs cette disposition a été renforcée depuis deux semaines lorsque le reconfinement de la région Analamanga a été décidé.

En essayant de se frayer un chemin, onze personnes, dont des femmes, ont emprunté le fourgon. Les premières informations communiquées révèlent que le fourgon effectue des transports de fruits et légumes entre Antananarivo et Antanimbary Maevatanàna. En regagnant Tana avec sa cargaison, le chauffeur ainsi que ses deux convoyeurs ont embarqué les onze passagers à Mahatsinjo. Pour que les gendarmes n'y voient que du feu, ces derniers se sont serrés au milieu du véhicule, tassés entres les caisses de légumes et les paniers.

Ayant flairé la ruse, le commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale d'Ankazobe ainsi que ses hommes, ont procédé à une fouille minutieuse du Mercedes Sprinter lors du contrôle.

Le pot-aux-roses a été découvert lorsque le chauffeur et ses convoyeurs ont été sommés de faire sortir la cargaison. Tapis derrière les caisses, les onze passagers illicites ne pouvaient plus se cacher plus longtemps lorsque l'arrière du fourgon a été dégagé.

« Les enquêtes ont déjà été entamées, le chauffeur, les deux convoyeurs ainsi que leurs passagers seront traduits devant le parquet près le tribunal de première instance d'Ankazobe. Le véhicule a en revanche été mis en fourrière », explique le commandant de compagnie.