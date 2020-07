Cote d'Ivoire: Les derniers défis des pros ivoiriens

Les dernières journées des championnats européens qui se sont poursuivis malgré la crise sanitaire se disputent pour la plupart ce week-end. Certains professionnels ivoiriens s'apprêtent à jeter leur dernière force dans la bataille pour espérer finir la saison en beauté.

Au bout des efforts, ce sont surtout des qualifications en Coupe européennes qui attendent certains d'entre eux. D'autres par contre devront encore se battre pour sauver leur club de la relégation.

En Angleterre, Eric Bailly, Nicolas Pépé et Willy Boly le défenseur ivoirien de Wolverhampton jouent pour une place européenne.

Cinquième au classement de la Premier league, avant son match en retard contre West Ham qui se disputait encore hier, au moment où nous mettions sous presse, Manchester United d'Eric Bailly est bien placé pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine.

L'objectif pour les Mancuniens est de terminer parmi les quatre premiers au terme de la saison. Nicolas Pépé, lui, a la possibilité de disputer l'Europa league la saison prochaine avec Arsenal si son club remporte la finale de la Coupe d'Angleterre, la semaine prochaine contre Chelsea.

Une défaite pourrait même arranger les Gunners, si Chelsea décroche une place européenne à partir de son rang dans le championnat.

Le défenseur ivoirien de Wolverhampton, Willy Boly, a la possibilité également de disputer l'Europa league. Mais Wolverhampton n'a pas son destin en main puisqu'il doit espérer un faux pas de ses adversaires directs que sont Manchester United et Chelsea qui comptent au moins trois points d'avance.

En Italie, Franck Kessié, Jérémie Boga et Hamed Traoré pourraient être récompensés de leur belle saison en série A, avec une qualification en Europa league. A trois journées de la fin de la saison, Franck Kessié et Milan Ac devront se battre pour conserver leur 5e place qui leur ouvre la porte de l'Europa League.

La bataille s'annonce plus difficile pour Jérémie Boga et Hamed Traoré. Sassuolo (8e) devra réaliser un exploit pour se qualifier. La qualification pour la ligue des champions est par contre presque assurée pour Amad Diallo, le frère cadet de Traoré Hamed qui, lui, évolue avec Atalanta (2e).

Gervinho (Parme) et Christian Kouamé (Fiorentina) joueront, eux, juste pour la forme car leur club ayant déjà assuré le maintien et ne peuvent plus prétendre à une place européenne. Enfin, Séko Fofana (Udinese) est toujours dans la lutte pour le maintien.

Enfin au Portugal, le Sporting de Lisbonne du milieu de terrain ivoirien Doumbia Idrissa est quasiment assuré de disputer la phase préliminaire de la Ligue des champions.

Il faut rappeler que cette saison, trois Ivoiriens ont été champions avec leurs clubs au terme de la saison en Europe.

Déli Simon a été champion de Belgique et s'apprête à livrer la finale de la Coupe avec club Brugge. En Ecosse Bayo Vakoun et Ismael Soro ont également été champions avec Celtic Glasgow et représenteront l'Ecosse en Ligue des champions.