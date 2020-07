Algérie: L'ARAV condamne sévèrement les émissions propageant l'ignorance et la mystification

Alger — L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) a condamné "sévèrement", mercredi dans un communiqué, les émissions propageant l'ignorance et la mystification, suite à la diffusion par la chaîne Echourouk TV d'une émission où elle avait invité une femme prétendant soigner et dépister le coronavirus "sans aucun égard pour le bon sens".

"L'ARAV, qui condamne sévèrement ce genre d'émission versant dans l'ignorance et la mystification, appelle à la promotion et à la moralisation de l'acte d'information médiatique favorisant le développement de l'esprit et de la connaissance et la vulgarisation du bon sens au sein de la société dans le cadre du service public", a précisé la même source.

"Alors que les scientifiques et les chercheurs de par le monde sont engagés dans une véritable course pour trouver un vaccin contre le covid-19 et que les grandes puissances mobilisent des milliards de dollars à cet effet, la chaîne Echourouk TV n'a pas trouvé mieux, à travers son émission matinale +Sabah Echourouk+, que de présenter une femme se targuant de proposer un médicament et même un moyen de dépistage, sans aucun égard pour le bon sens et au mépris de la science et de l'opinion publique", déplore l'ARAV.

Rappelant que "cette chaîne et d'autres s'étaient déjà illustrées par la vulgarisation de ce genre de charlatanisme en donnant la parole à des individus, qui sous le couvert de la médecine alternative, abusent de la crédulité de citoyens", l'ARAV considère que "c'est là une atteinte à l'image des médias, en particulier et du pays, en général et une consécration de l'obscurantisme au sein de la société ".