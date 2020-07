Ile Maurice: Réception en l'honneur des lauréats de la cuvée 2019

communiqué de presse

GIS - 23 juillet 2020 : Les lauréats de la cuvée 2019 ont été récompensés aujourd'hui pour leur parcours académique lors d'une réception offerte par le Président de la République, M. Prithvirajsing Roopun, à la State House à Réduit.

Le Président a tenu à saluer la performance remarquable des 45 jeunes lauréats et a souligné que cette réussite les rendra plus déterminés afin de surpasser et d'atteindre de nouveaux sommets dans leur vie.

Ces bourses, a-t-il souligné, offriront aux jeunes des opportunités qui élargiront sans aucun doute leurs perspectives. Le Président Roopun a fait ressortir la nécessité de s'adapter à cette nouvelle normalité face au Covid-19 et d'apprendre à vivre dans la situation actuelle.

Présent à cette occasion, le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a déclaré que cet événement marque le dévouement, le travail acharné et l'engagement à l'excellence des jeunes lauréats qui ont réalisé des performances exemplaires.

Il a indiqué que ces jeunes devront assumer de nouvelles responsabilités lorsqu'ils entameront leurs études tertiaires. Le gouvernement, a-t-il dit, continuera à investir dans le secteur de l'éducation afin d'offrir davantage de possibilités aux étudiants. Le Premier ministre est également revenu sur la nécessité de développer la résilience en vue de transformer le pays en une économie digitale.

La Vice-premier ministre, ministre de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, Mme Leela Devi Dookun-Luchoomun a, pour sa part, parlé des programmes de bourses qui ont été étendus et démocratisés pour donner la chance à un plus grand nombre d'étudiants, y compris ceux issus de familles vulnérables et ceux qui sont confrontés à un handicap.