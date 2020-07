Ile Maurice: La population encouragée à pratiquer davantage d'activités physiques

communiqué de presse

GIS - 23 juillet 2020 : « Au moins une activité physique doit faire partie de la routine quotidienne de chaque citoyen et dans cette optique, le gouvernement prend les mesures nécessaires pour offrir à la population les infrastructures nécessaires, telles que des complexes sportifs et des mini-terrains de football, entre autres. »

Le Premier ministre, M. Pravind Kumar Jugnauth, a fait cette déclaration, hier, lors de l'inauguration d'un mini-terrain de football et d'un boulodrome à Moka. Il a fait ressortir que chaque Mauricien, en particulier les jeunes, doit profiter des infrastructures mises à sa disposition pour pratiquer au moins une activité physique ou sportive au quotidien afin de rester en bonne santé.

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement investit dans plusieurs projets pour aider à intégrer le sport et les activités physiques dans la culture de la population. Il a ajouté que les activités physiques peuvent aider les jeunes à se protéger des fléaux tels que la drogue.

Parlant de l'économie, le chef du gouvernement a affirmé que, maintenant que l'île est exempte de cas local de Covid-19, l'une des priorités du gouvernement est de relancer la machine économique. A cet effet, plusieurs mesures sont envisagées pour que le pays se remette sur les rails au plus tôt. Par ailleurs, il a également lancé un appel à la population pour qu'elle réduise la pollution et soit plus respectueuse de l'environnement.

Avant l'inauguration du mini-terrain de football et du terrain de pétanque, M. Jugnauth a effectué plusieurs visites de sites, notamment à Beau Bois, Upper Dagotière, Lower Dagotière, Telfair Railway Square et Moka, pour faire le point sur l'avancement des travaux de différents projets mis en œuvre pour améliorer la qualité de vie et le bien-être de la population. Ils comprennent, entre autres, la construction de bâtiments polyvalents, d'un complexe sportif, d'un hall et de drains.