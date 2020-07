Sénégal: Forum mondial de l'eau Dakar 2021 - Le secrétariat exécutif et l'Onas signent un protocole d'accord

En prélude du 9ème Forum mondial de l'eau, le secrétariat exécutif dudit évènement et l'Office national de l'assainissement (Onas) ont paraphé hier, mercredi 22 juillet, un protocole de partenariat. Il a pour but de renforcer l'implication de l'Onas dans la préparation du forum prévu à Dakar en 2021.

Le Secrétariat Exécutif du 9ème Forum mondial de l'eau est décidé à relever le défi de l'organisation et de la contribution scientifique et technique de cet évènement qui aura lieu du 22 au 27 mars 2021 à Dakar.

A cet effet, il a signé hier, mercredi 22 juillet, un protocole de partenariat avec l'Office national de l'assainissement (Onas).

«L'Onas est déjà impliqué à différents niveaux dans la préparation du Forum, particulièrement dans les groupes d'action chargés d'élaborer le contenu thématique et les différentes activités entrant dans le cadre de la recherche de financement et la promotion du Forum.

Avec la signature du Protocole de partenariat aujourd'hui, nous sommes persuadés que l'implication de l'Onas sera encore plus forte dans la préparation et l'organisation du Forum», a soutenu le secrétaire du 9ème Forum mondial de l'eau, Abdoulaye Sène.

Selon lui, l'Onas a un rôle de premier plan à jouer pour la réussite du forum. «L'Office que vous dirigez est, en effet, dans le pays hôte qu'est le Sénégal au cœur de toutes les actions visant à améliorer l'assainissement.

Cela entre en droite ligne de l'objectif du Forum qui représente l'occasion unique d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement et, notamment à mettre la problématique de l'eau et de l'assainissement au centre des politiques gouvernementales partout dans le monde», dira Abdoulaye Sène à l'endroit de Lansana Gagny Sakho.

A en croire M. Sène, l'assainissement sera au cœur du 9ème Forum mondial de l'eau à travers l'espace intitulé «Village de l'Assainissement qui sera mis en place avec l'appui de la Fondation Bill et Melinda Gates».

«Un projet pour lequel nous avons bénéficié de la contribution de qualité de l'ONAS grâce à votre représentant Dr Papa Samba Diop», a fait savoir Abdoulaye Sène.

Selon lui, le «Village de l'Assainissement vise à mieux faire ressortir la question cruciale de l'assainissement dans toutes ses dimensions tout en mettant en avant : les grands enjeux et défis du secteur, les réponses institutionnelles, technologiques, techniques, stratégiques, scientifiques et culturelles dans le temps (passé, présent et futur) sur l'assainissement ; les résultats des projets visant l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement, les bonnes pratiques au quotidien dans la gestion des infrastructures et pour l'hygiène».

Il ajoute que «c'est une innovation majeure et un espace d'expression du Forum des réponses pour appeler à une meilleure prise en compte de l'assainissement en espérant le hisser à un niveau plus acceptable et digne d'accompagner le volet eau».