Gabon: ENPI - Déroulement des examens finaux de fin de formation des instituteurs

Après deux ans de formation complète, les étudiants de l'Ecole Normale Protestante des Instituteurs (ENPI) de la mission Baraka bouclent leur évolution par un examen de fin de formation afin d'obtenir leur sésame. Il s'agit des évaluations des capacités d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques reçues tout au long de leur parcours, avant leur envole dans le monde de l'enseignement.

C'est avec l'initiative et la participation du Président de l'Eglise Evangélique du Gabon (EEG) que cette formation a été initiée.

Depuis plusieurs jours déjà, les étudiants de l'Ecole Normale Protestante des Instituteurs (ENPI), parvenus à arriver au terme de leur formation, sont en examens finaux. Evalués sur plusieurs épreuves écrites portant sur divers sujets pédagogiques, ces instituteurs en devenir font également face à des membres du jury pour des auditions à deux phases.

Compte tenu de la pandémie actuelle du coronavirus, les cours avaient été suspendus depuis le mois de mars. Ce qui explique, selon un membre de l'administration, l'élaboration des épreuves en cette période. « Le déroulement de ces examens finaux progresse amplement ». À vue d'œil, les normes sanitaires gouvernementales sont dignement au rendez-vous.

Le port du masque, l'utilisation des désinfectants hydro-alcooliques et la distanciation sociale sont respectés par les étudiants et le personnel administratif. « Aucun étudiant n'est autorisé en salle sans bavette. Nous sommes sur la phase des examens finaux. L'examen se passe en deux étapes : il y a une partie pratique permettant à l'étudiant de présenter deux leçons auxquelles il fera face à un jury afin de présenter les objectifs de la leçon et les manières selon lesquelles ces leçons ont été menées, avec différentes activités. Puis il passera à l'étape de la synthèse sur les différentes notions et cours étudiés durant leur formation », a mentionné Gervais Metoulou, membre du jury aux examens finaux.

Rappelons toutefois que compte tenu de la pandémie du coronavirus ayant sévi plusieurs pays du monde, y compris la Gabon, le 12 mars passé, le gouvernement, comme tant d'autres, avait annoncé la fermeture des établissements. Suite à cette annonce de fermeture massive, l'UNESCO a lancé, le 26 mars 2020 dernier, une Coalition mondiale pour l'éducation afin d'aider les États à développer les meilleures solutions d'enseignement à distance et à atteindre les enfants et les jeunes les plus à risque. Cette coalition vise à favoriser les possibilités d'apprentissage inclusif pour les enfants et les jeunes en cette période de perturbation soudaine et sans précédent de l'éducation. Cette ébauche qui, certainement, pourrait être une possibilité d'insertion dans le monde de l'emploi et de l'enseignement pour ces instituteurs en devenir.