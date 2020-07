Algérie: Beldjoud réitère le soutien du Gouvernement à l'Institution de la police

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a réitéré mercredi à Alger le soutien du Gouvernement à l'Institution de la Sûreté nationale avec tous les moyens offerts pour lui permettre de s'acquitter aisément de ses missions dans le cadre de l'application des lois de la République.

Dans une allocution à l'occasion du 58ème anniversaire de la création de la Police algérienne, le ministre a mis en avant l'intérêt accordé par le Gouvernement à la sécurité dans son plan d'action, puisé du programme du Président de la République, soulignant l'importance du volet sécuritaire et ses répercussions positives en matière de réunion d'un climat d'affaires propice à la relance des différents secteurs vitaux, garantissant à la fois la stabilité et l'essor social et consolidant la cohésion entre les individus.

Soulignant dans ce cadre la compétence et le professionnalisme des éléments de la Sûreté nationale, le ministre de l'Intérieur a rappelé l'intérêt accordé par les pays frères et amis à l'expérience de la Police algérienne.

"Les éléments de la Police sont aussi présents face aux répercussion de cette crise sanitaire mondiale qui a impacté le monde entier du fait de la propagation du Covid-19. En effet, ils ont fait montre d'un sens des responsabilités et d'un dévouement étant conscients de la nécessaire préservation de la sécurité publique. Ils sont aussi mobilisés aux côtés des personnels de la santé et des différents acteurs concernés pour veiller à l'application des mesures préventives et endiguer la propagation de ce virus létal", a ajouté le ministre.

Saisissant l'occasion pour rendre hommage aux éléments de la police tombés au champs d'honneur et aux retraités qui ont servi ce corps sécuritaire avec dévouement et abnégation, M. Beldjoud a appelé les affiliés à cette Institution à la solidarité et à la cohésion en luttant avec rigueur aux criminels et aux ennemis de l'Humanité, affirmant que l'Histoire retiendra leurs positions héroïques.

Pour sa part, le Directeur général de la sûreté nationale, Khelifa Ounissi a qualifié l'Institution de la police d'un des "acquits importants venus consolider et renforcer les fondements de l'Etat", relevant que cette institution est le fruit du recouvrement de la souveraineté nationale par le peuple algérien au prix d'un lourd tribut et de sacrifices consentis par les chouhada et moudjahidine.

Se félicitant des efforts soutenus par les éléments de la Sûreté nationale en matière de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, le DGSN a rappelé que le taux de couverture sécuritaire des services de police a atteint 87% dans leurs territoire de compétence.

De même qu'il les a appelés à ne pas se laisser entrainer derrière les déclarations fallacieuses colportées par des parties dérangées par la sécurité et la stabilité dans le pays et qui tentent vainement de fabriquer des scénarii pour semer le doute à partir de plateformes souvent étrangères.

A cette occasion, des grades ont été remis à des éléments de police de différents corps, dont huit cadres promus au grade de contrôleur général de police.

Le ministre de l'Intérieur et de le DGSN ont aussi distingué lors de cette cérémonie, le contrôleur général de police Aissa Naili, directeur de la sécurité publique.

Ont été également distingués, les membres du Comité national de suivi de l'évolution du Covid-19, le staff médical mobilisé par la Sûreté nationale, nombre de retraités du secteur et trois sportifs de l'élite.