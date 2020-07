Algérie: Lutte contre le terrorisme - Destruction de sept bombes artisanales à Aïn Defla et Chlef

ALGER -Sept (7) bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites mercredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn Defla et Chlef, indique jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 22 juillet 2020, sept (7) bombes de confection artisanale, lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn Defla et Chlef en 1ère Région militaire", précise la même source.

De même, un détachement de l'ANP a appréhendé, à El-Oued en 4e Région militaire, "deux (2) narcotrafiquants en leur possession 4451 comprimés psychotropes", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté, à Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire, "dix (10) individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 8 détecteurs de métaux, un groupe électrogène et un marteau piqueur servant dans des opérations d'orpaillage illicite", alors que des Garde-côtes ont déjoué, à Annaba en 5ème Région militaire, une tentative d'émigration clandestine de "dix (10) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale".