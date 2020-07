Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Le Cara fait du surplace

Cinquièmes du dernier exercice avec trente-trois points, les Aiglons n'ont plus soulevé le moindre trophée national depuis 2008. Une éternité pour le seul club congolais ayant remporté en 1974 la Coupe d'Afrique des clubs champions.

Neuf victoires, six nuls et sept défaites, tel est le bilan du Club athlétique renaissance aiglons (Cara) en vingt-deux matches disputés lors du championnat national d'élite direct Ligue 1. Logiquement, le Cara est à sa place puisqu'il a su conserver la place qu'il a occupée lors des trois dernières saisons. Les Aiglons s'étaient respectivement classés cinquième en 2018, 2019 et 2020. Cette saison, ces mêmes Aiglons avaient des armes pour voler plus haut. Car les Rouge et noir ont laissé une bonne impression les quatre premières journées de la compétition. Ils ont dominé tour à tour Tongo football club 1-0 et le Racing club de Brazzaville 2-0. Dans la foulée, ils concèdent un nul d'un but partout face à l'Etoile du Congo après avoir été menés au score puis ils battent les Diables noirs 2-0 avant de se perdre dans les airs.

Le Cara concède trois défaites d'affilée 1-2 face à V Club Mokanda (6e journée), 0-1 face à l'Interclub (7e journée) puis 0-2 face à la Jeunesse sportive de Talangaï (JST) dans le cadre de la 8e journée. Ces trois défaites ont précipité la chute de Cara dans le top 3, ouvrant ainsi la voie à des prestations en dents de scie. Les Aiglons retrouvent la joie de gagner lors de la 9e journée en dominant Nico-Nicoyé 1-0 mais ne parviennent pas à enchaîner face à l'AS Otoho lors de la journée suivante. Ils sont battus à Brazzaville 1-2. Ils retrouvent toutefois une belle série à partir de la 11e journée en alignant trois victoires d'affilée respectivement face à Patronage Sainte-Anne 2-1 (11e journée) devant l'AS Cheminots 1-0 (12e journée) et contre le FC Kondzo 2-1 (13e journée).

Contrairement à la phase aller, le Cara n'a enregistré que deux victoires à la manche retour. Il a dominé l'AS Cheminots (3-1) puis Nico-Nicoyé (2-1). Les Aiglons ont, à défaut de s'imposer, eu le mérite d'aller tenir en échec l'AS Otoho (0-0) à Owando dans le cadre de la 17e journée. Pour le reste c'était laborieux. Le Cara a aussi partagé les points avec l'AC Léopards de Dolisie (1-1), Patronage Sainte-Anne (0-0), l'Interclub (3-3) et l'Etoile du Congo (0-0).

L'exploit réalisé à Owando n'a cependant pas éclipsé la contre-performance des Aiglons 0-1 face à Tongo FC. Contre toute attente, la lanterne rouge signait lors de la 21e journée sa première et seule victoire de la saison. Outre cette défaite, les Rouge et noir ont respectivement fait des mauvaises opérations devant le FC Kondzo 0-3 et la JST 1-2. L'irrégularité des Aiglons n'est pas née d'aujourd'hui. Pour preuve, cela fait douze longues années que le Cara, six fois champion du Congo (1969, 1973, 1975, 1982, 1984 et 2008), a remporté son dernier titre national. Les Aiglons s'imposaient devant le FC Bilombé de Pointe-Noire. De 1984 à 2008, ils avaient aussi attendu quatorze ans après pour être sacrés champions du Congo.

La chance de gagner les titres ayant fui le Cara depuis plusieurs années, l' oblige à finir soit sur le podium (3e en 2017) et pas trop loin du podium (4e en 2013 et 5e en 2009, 2018, 2019 et 2020). Peut- être la saison prochaine les Aiglons pourront se placer sur la plus haute marche du podium. Qui sait !