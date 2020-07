Maroc: Le pays accorde une attention particulière au renforcement de la coopération avec la Communauté andine

Lima — Le Maroc, qui a récemment obtenu le statut de membre observateur auprès de la Communauté andine des Nations (CAN), accorde une attention particulière au renforcement de la coopération avec les pays de ce bloc sud-américain, a indiqué l'ambassadeur du Maroc au Pérou, Amine Chaoudri.

Dans un entretien accordé au magazine péruvien "Embajador", M. Chaoudri a souligné que "le Royaume accorde une grande importance et une priorité particulière au renforcement de la coopération politique, économique et culturelle avec les pays de la CAN, aux niveaux bilatéral et multilatéral, et dans le cadre de la coopération Sud-Sud".

A cet égard, il a affirmé que la diversification des partenaires et la promotion de la coopération Sud-Sud figurent parmi les piliers de la politique étrangère du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant la visite historique du Souverain effectuée en 2004 dans de nombreux pays d'Amérique latine.

"Cette visite a insufflé une grande dynamique aux relations avec les pays de la région, comme en témoignent l'intensification des visites et le renforcement de la coopération et de la coordination à tous les niveaux", a fait observer l'ambassadeur du Maroc au Pérou, dont la capitale, Lima, abrite le siège de la Communauté andine.

La CAN et le Maroc, qui joue un rôle majeur dans le rapprochement entre le monde arabe et l'Amérique latine en général, ont les moyens de consolider les excellentes relations liant déjà les deux parties et de renforcer davantage le dialogue et la coordination sur des questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international, a-t-il estimé.

Le diplomate marocain a ajouté que le Royaume, hub économique phare dans sa région, constitue une porte d'entrée pour les pays andins vers le continent africain et le monde arabe et ce, grâce au grand développement accompli par le Maroc en termes d'infrastructures et de liaisons aériennes, maritimes et terrestres.

M. Chaoudri a, dans ce sens, mis en avant la complémentarité avérée entre les deux parties au niveau commercial, en particulier dans les secteurs des industries agroalimentaires, manufacturières, aéronautique, automobile et du textile, soulignant l'importance de l'échange d'expériences et des expertises, ainsi que du transfert de technologie dans le domaine des industries modernes entre le Royaume et les pays de la CAN, à savoir le Pérou, la Bolivie, la Colombie et l'Équateur.

Et d'ajouter que la coopération économique sera renforcée à travers à la mise en oeuvre d'un nouveau cadre juridique et la promotion de la participation aux expositions, aux forums d'affaires et au commerce électronique organisés par les deux parties, relevant que ces efforts contribueront à consolider le partenariat et à faciliter l'accès des pays du bloc sud-américain au marché africain et celui du Royaume à la région andine.

Dans le même contexte, il a affirmé que les ressources humaines et économique dont regorgent le Royaume et les pays de la CAN constitueront "la base d'une coopération fructueuse et constructive pour réaliser la prospérité et le progrès au profit des peuples".

"Le Maroc est un interlocuteur privilégié dans la région et un partenaire stratégique crédible dans un contexte international caractérisé par l'interdépendance économique et l'interaction culturelle", a noté le diplomate marocain.

Il a également relevé que l'obtention par le Royaume du statut de membre observateur au sein de la CAN est aussi une reconnaissance des réformes engagées par SM le Roi pour édifier un Maroc moderne et démocratique, rappelant que le Royaume siège déjà, en tant que membre observateur, dans neuf autres organisations latino-américaines, à vocation parlementaire, politique et économique.

M. Chaoudri a affirmé que l'adhésion du Maroc à la CAN contribuera à renforcer les relations et à établir de nouveaux ponts de coopération entre le Maroc et la région andine, qui constitue une priorité stratégique pour le Royaume, mettant en relief les liens culturels qui unissent les deux parties.

Le secrétaire général de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, avait récemment déclaré que l'octroi au Maroc du statut de membre observateur auprès de cet ensemble régional contribuera à renforcer les relations et la coopération entre les deux parties dans tous les domaines notamment économique.

M. Pedraza avait ajouté que l'approbation par la CAN de la décision d'accorder ce statut au Maroc "contribuera à la consolidation des relations entre les deux parties et à la promotion des échanges commerciaux et à l'intensification de la coopération entre le bloc régional et le Royaume du Maroc".