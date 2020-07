Cote d'Ivoire: Délimitation des territoires villageois - 2724 dossiers attendus à l'Afor avant le 15 août

Un atelier visant l'accélération du processus de délimitation des territoires de villages s'est tenu, mercredi, à Cocody.

Les 2724 dossiers provisoires relatifs à l'établissement de cartes provisoires de délimitation des territoires de villages, listés par les Opérateurs fonciers, doivent être effectivement transmis à l'Agence foncière rurale (Afor) pour examen. Ce, avant le 15 août 2020.

C'est la principale consigne arrêtée lors d'un atelier qui s'est tenu le mercredi 22 juillet 2020, à Cocody. Ce conclave organisé par l'Afor, avec le soutien de ses partenaires techniques, visait l'accélération du processus de délimitation des territoires de villages dans les zones d'intervention des phases 1 et 2 du Programme d'appui au foncier rural (Pafr 1 et 2), et du Programme d'appui au renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale (Parics).

Ce conclave a mis en lumière l'urgence que le processus soit accéléré pour permettre aux services de l'Afor de disposer des cartes provisoires dans les meilleurs délais en vue de leur traitement par le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.

La course contre la montre est désormais lancée, puisque l'échéance de l'ensemble du processus est fixée au mois de septembre prochain. Date à laquelle aura lieu l'évaluation de l'Union européenne sur le respect des indicateurs, notamment celui du nombre de villages délimités.

Cet atelier fut, par ailleurs, l'occasion pour Urie Doh Doin, directeur des circonscriptions administratives à la Direction générale de l'administration du territoire (Dgat), d'inviter les Opérateurs fonciers à ne s'en tenir qu'au décret de 2010 pour les opérations de délimitation des territoires de villages.

Ces opérateurs ont, pour leur part, fait le point de l'état d'avancement des opérations par département et par sous-préfecture, ainsi que les difficultés rencontrées. Ils ont également dressé le tableau des perspectives dans l'optique des objectifs à atteindre avant la fin du mois de septembre 2020.

Présent à l'atelier, Fernand Balé, directeur du Centre d'informations géographiques et du numérique (Cign) du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd), a encouragé les opérateurs fonciers à adresser avec la plus grande rigueur, la question des bornes pour faciliter les opérations de contrôle et améliorer le travail du Bnetd sur le terrain.

Enfin, l'Afor a fait la promesse de renforcer davantage sa collaboration avec le corps préfectoral, afin de trouver des solutions aux difficultés exposées par les Opérateurs fonciers.