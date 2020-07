Sénégal: Riposte au Covid-19 - La Bei octroie un prêt de 49 milliards de FCFA

La Banque européenne d'investissement (Bei) poursuit son soutien au Sénégal. Elle vient d'octroyer un prêt de 49 milliards pour faire face au Covid-19.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et le vice-président de la Banque européenne d'investissement (Bei) chargé des opérations en Afrique, Ambroise Fayolle, ont officialisé, ce 23 juillet, un prêt concessionnel de 49 milliards de FCfa à la République du Sénégal.

«Ce financement vient en appui au mécanisme de financement de 200 milliards de FCFA mis en place par le président de la République, dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Sociale », précise-t-on dans un communiqué de presse.

Cet appui soutiendra l'octroi de prêts par des institutions bancaires aux entreprises les plus touchées par la Covid-19. Il permettra, en outre, de mobiliser plus d'investissements du secteur privé. Ce financement bénéficiera d'une bonification d'intérêt apportée par l'Union européenne.

A travers cette action, la Bei cible les entreprises les plus exposées à la pandémie notamment dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie manufacturière et du commerce de détail. La Bei contribue ainsi à l'effort du Gouvernement du Sénégal dans sa stratégie d'appui au secteur privé pour faire face aux incertitudes et aux chocs résultants de la Covid-19.

« Le partenariat solide qui lie le Sénégal et la Banque européenne d'investissement depuis plus de 54 ans a permis de sécuriser des investissements à long terme qui ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et les perspectives économiques dans notre pays.

Il y a quatre mois, le président de la Banque européenne d'investissement, le vice-président Fayolle et moi discutions de la menace sans précédent qui pesait sur les emplois et les entreprises au Sénégal en raison de la pandémie de Covid-19, et la Bei a tenu ses promesses.

L'accord d'aujourd'hui, facilitera l'accès au crédit pour les entreprises», a déclaré Amadou Hott, ministre sénégalais de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

« Depuis le début de la pandémie, la Bei œuvre en étroite collaboration avec plusieurs partenaires du secteur privé et des gouvernements dans toute l'Afrique pour qu'ensemble, nous puissions faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la Covid-19.

Avec des experts des pouvoirs publics sénégalais et de la délégation de l'Union européenne, nous avons conçu un programme de financement spécifique et ciblé qui constitue une composante clé de la réponse globale apportée par le Sénégal à la pandémie.

Cette intervention rapide de la Bei contribuera à préserver le tissu économique et social du pays et à sauvegarder des emplois. », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Bei.

« Le Sénégal et l'Ue sont confrontés aux mêmes défis économiques et sociaux à la suite de la pandémie de Covid-19.

Le dispositif de financement Ue-Bei, un prêt de 75 millions d'euros de la Bei destiné à être combiné à une subvention de 6 millions d'euros de l'Ue est pleinement conforme à l'engagement accru de la team Europe visant à réduire les répercussions négatives de la Covid-19 en Afrique.

Le fait que le Sénégal soit le premier pays africain à bénéficier de l'intervention accélérée de la Bei reflète notre coopération étroite en ces temps difficiles », a déclaré Mme Irène Mingasson, ambassadrice de l'Ue au Sénégal.