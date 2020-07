Gabon: Les actes fétichistes au ministère des Eaux et Forêts

Le ministère des Eaux et Forêts de la Mer de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres est actuellement le théâtre de pratiques de sorcellerie. En effet le Secrétaire général dudit ministère a, à travers une note de service mis en garde, les auteurs de telles pratiques qui ternissent l'image de cette administration et mettent en danger les agents.

Le milieu professionnel est très souvent un terrain de concurrence entre les employés. Certains agents du ministère des Eaux et Forêts ont choisi la sorcellerie pour causer du tort à leurs collègues.

Le Secrétaire général de cette administration a remarqué ces pratiques, visibles par tous. « Il m'a été donné de constater, avec beaucoup de stupéfaction, que certains agents s'illustrent ces derniers temps, par des pratiques fétichistes et malsaines à travers le dépôt de reliques divers, notamment de traces de sang sur les marches d'escaliers, des oiseaux morts et de tas de feuilles qui jonchent la devanture de certains bureaux et des entrées principales du ministère » fait-il savoir.

Ces comportements qu'il juge moyenâgeux, ne donnent pas une belle image non seulement à ces auteurs, mais aussi à ce ministère qui vise à satisfaire l'intérêt général et les usagers- clients. Il souligne clairement que l'élévation à un poste à responsabilité se fait au mérite grâce à la compétence et non à la pratique de la sorcellerie.

Les employés qui usent de magie noire pour nuire à leurs semblables ont été mis en garde. « En conséquence, ces agissements qui portent atteintes à l'intégrité physique et morale des agents et à créer la psychose, sont passibles de poursuites judiciaires prévues par le règlement intérieur » souligne le SG.

Rappelons à toutes fins utiles que la pratique de la sorcellerie est désormais condamnable par le nouveau code pénal dans son article 210.