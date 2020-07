Gabon: KOULA-MOUTOU - Gratuité des cours de soutien à tous les candidats au baccalauréat

Les apprenants des lycées et collèges, inscrits en classes de Terminales, ont regagné les bancs de leurs établissements respectifs depuis le 20 juillet dernier. Ils ont un mois pour préparer et affronter le baccalauréat session 2019-2020.

A Libreville comme partout ailleurs, les candidats s'y attèlent. A Koula-Moutou, capitale provinciale de l'Ogooué-Lolo, l'ONG « Mouvement On S'engage », parrainée par le Ministre Hugues Mbadinga Madiya, offre gratuitement les cours de soutien à tous les candidats au baccalauréat de la commune. Severin Joe Malph Divassa, président du mouvement, a doté quelques rames de papiers, de cartouches d'encre et des paquets de craies aux corps professoral concerné par les cours de soutien.

Alors qu'en date du mardi 30 juin 2020 dernier, l'ex Premier ministre annonçait la reprise des cours uniquement pour les classes de terminales après une suspension d'environ quatre mois, due à la crise sanitaire du coronavirus, l'ONG « Mouvement On S'engage », dont le parrain est le Ministre Hugues Mbadinga Madiya, offre gratuitement les cours de soutien à tous les candidats au baccalauréat de la commune de Koula-Moutou, et ce,dans toutes les disciplines. C'est un plus pour ces apprenants, candidats, qui des cours officiellement lancés par le gouvernement, vont bénéficier de la gratuité des cours de soutien. Cette initiative, lancée ce mercredi 22 juillet 2020 au Lycée Jean Stanislas Migolet, vise à combler les retards involontaires sur le calendrier scolaire avant les examens du baccalauréat.

C'est avec le soutien de Hugues Mbadinga Madiya, actuel Ministre du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Industrie, que l'Organisation Non Gouvernementale « Mouvement On S'engage » a procédé au lancement officiel de la gratuité des cours de soutien aux élèves en classe de terminale de la commune de Koula-Moutou. Severin Joe Malph Divassa, président de cette ONG, s'est félicité de cette initiative. « Je suis de ceux-là qui soutiennent que la jeunesse est sacrée. Il faut la façonner, la former pour que notre pays bénéficie des hauts cadres de demain. Je suis de ceux qui affirment que chaque enfant qu'on forme, est un homme qu'on gagne ».

Ayant constaté le grossier retard cumulé durant la suspension des cours due à la COVID-19, les responsables de l'Organisation Non Gouvernementale « Mouvement On S'engage » ont décidé d'accompagner ces futurs bacheliers avec pour objectif, de les remettre à niveau, de leur apporter un soutien psychologique et de les motiver à se remettre au travail. Ils disent être soucieux de l'avenir de leurs jeunes frères.

Soucieux et sensible, le président du Mouvement Séverin Malph Divassa, avec les membres de son Ong, décide de venir soutenir les candidats. « On ne prouvait pas laisser ces jeunes, abandonner à eux-mêmes. Nous avons jugé utile d'organiser ces cours de soutien à côté du nouveau programme annoncé par le gouvernement pour la reprise des cours uniquement pour les élèves des classes de Terminale. Et au regard de l'engouement, nous pensons que ces cours auront une plus-value auprès de nos candidats à cet examen » lance-t-il fièrement .

Il faut noter que la cérémonie officielle de cette initiative louable et bénéfique pour les candidats a été lancée en présence des responsables des établissements secondaires de Koula-Moutou, des enseignants, les 446 élèves régulièrement inscrits en classe de terminale, les parents d'élèves et une dizaine de candidats libres. Les cours de soutien gratuits ont lieu, selon un programme bien établi, tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi), de 15h à 18heures. Cette initiative prendra fin le vendredi 14 août prochain.