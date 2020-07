Afrique: CAF - Mazembe et Raja sanctionnés à la suite des incidents de la rencontre du 7 mars

La Confédération africaine de football (CAF) reproche au club congolais une défaillance sécuritaire alors que le club marocain est accusé du comportement anti-sportif de ces joueurs à l'encontre des supporters de Mazembe.

La CAF a sommé le TP Mazembe de Lubumbashi de payer une amende de dix mille dollars américains à cause des incidents survenus lors du match entre le club de Lubumbashi et la Raja Athletic club de Casablanca au Maroc. Disputée le samedi 7 mars 2020 à Lubumbashi, cette rencontre a été émaillée d'incidents. Mazembe l'avait emporté par un but à zéro, un but d'Isaac Tshibangu à la 50e minute, alors que Jackson Muleka loupait un penalty important à la 70e minute. Les Corbeaux de Lubumbashi n'ont pas pu accéder en demi-finale de la Ligue des champions, battus en match aller le 28 février à Casablanca par zéro but à deux. Au terme de ce match retour au stade TP Mazembe de la capitale congolaise du cuivre, il y a eu des remous et la CAF n'a pas laissé passer cela, dans le cadre de la lutte contre les violences dans les stades africains.

Dans une correspondance adressée au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), l'organe faîtier du football continental a donc décidé de sanctionner Mazembe et Raja. La mesure a été prise, le mardi 21 juillet 2020 par le jury disciplinaire de la CAF, au cours d'une réunion tenue par vidéoconférence. Dans leur rapport, indiquent les officiels du match, les personnels de sécurité du stade TP Mazembe avaient empêché les joueurs de Raja d'accéder sur l'aire de jeu. Et il y a ensuite eu altercation entre les joueures Rajouis et les supporters de Mazembe ainsi que quelques éléments de la sécurité, à leur retour aux vestiaires.

Le grief du jury disciplinaire de la CAF à Mazembe porte sur une défaillance sécuritaire lors du match. L'amende doit être acquittée en dollars endéans soixante jours après la notification intervenue le mardi 21 juillet. Cependant, Mazembe peut contester cette décision devant le jury d'appel de la CAF dans les trois jours après la notification de la décision, et le recours devra ensuite être motivé par écrit après les trois jours.

La CAF n'a pas épargné le club marocain qui écope également de la même sanction. Le jury disciplinaire de l'institution africaine du ballon a accusé le défenseur de Raja, Ilia Haddad, de comportements anti-sportifs à l'encontre des supporters du TP Mazembe. Une amende de dix mille dollars américains est imposée à Raja Club Athletic pour "le comportement malheureux de ses joueurs qui a conduit à l'ébullition des spectateurs du TP Mazembe". La CAF a, par ailleurs, décidé de "lever la suspension provisoire d'Iliass Haddad et de le mettre en garde pour son comportement antisportif".