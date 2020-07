Cote d'Ivoire: L'ex gendarme déserteur Adama Ouattara appelle à un coup d'état, sa famille à Abidjan indignée

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin, Adama Ouattara, notre frère et déserteur de l'armée, appelle au renversement de l'ordre constitutionnel par des mouvements d'insurrections.

C'est avec gravité, surprise et émotion non contenue que nous, famille Ouattara, établie à Yopougon, exprimons aujourd'hui, comme tout ivoirien ensuite comme parent de ce frère égaré, notre indignation face à cet appel de prise de pouvoir par un obscur mouvement politico-militaire.

Dans cette vidéo, il annonce avec une légèreté déconcertante qui frise la crise de folie, sa prise du pouvoir par la force et des mouvements d'insurrections ainsi que la suspension des institutions de la République.

Notre frère ainé Adama Ouattara, est un déserteur de l'armée depuis 2002 et depuis lors, il vit avec son épouse et ses enfants en France.

C'est après le décès de notre père en 2009, et de notre mère rappelée à Dieu en 2003, qu'il a rompu tout lien avec ses frères et sœurs que nous sommes, 6 trois filles et 3 garçons.

Nous, Famille Ouattara, affirmons à travers ce communiqué de presse que nous, ses frères et sœurs ne sommes aucunement impliqués dans cette affaire rocambolesque de déstabilisation du pays.

Nous sommes tous consternés par cette attitude irresponsable de notre frère qui agissant ainsi, foule au pied les valeurs nobles de respect des institutions de la République et de l'ordre républicain que notre père nous a légué avant son rappel à Dieu.

Chacun demeure responsable de ses actes devant la rigueur de la loi.

La famille Ouattara condamne fermement cette dérive répréhensible et attentatoire aux droits humains fondamentaux commise par notre frère ainé et réitère son soutien total aux institutions légales du pays.

Aucune conviction politique ne peut justifier l'appel au désordre alors que la Cote d'Ivoire après de crises sociopolitiques successives, vit, depuis la prise du pouvoir par le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, une stabilité sociale solide et des progrès socioéconomiques majeurs reconnus et salué par les ivoiriens et le monde entier.

Nous, Famille Ouattara, voulons ici, unanimement, rappeler notre attachement au RHDP et également aux idéaux du Président de la république.

Dans ces moments importants de la vie du pays et à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2020, la famille Ouattara note qu'il est très important que chacun ivoirien garde son calme, que chacun d'entre nous reste digne et responsable afin que l'unité et la cohésion de notre Nation incarnée par le Chef de l'Etat, Son Excellence Alassane Ouattara règne pour le bien-être des tous.

Vive la Cote d'Ivoire !

Fait à Abidjan, le 23 juillet 2020.

Les membres de la Famille Ouattara,

Moussa Ouattara , Médecin

Idrissa Ouattara, Commerçant, Conseiller Municipal.

Karidja Ouattara, Commerçante

Assata Ouattara, Commerçante

Maimouna Ouattara, Commerçante