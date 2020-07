Algérie: Covid-19 - Au moins 627. 307 décès dans le monde

Geneve — Au moins 627.307 personnes sont décédées en raison du nouveau coronavirus dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles jeudi.

Plus de 15.253.270 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 8.535.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Mercredi, 10.053 nouveaux décès et 266.133 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Pérou avec 3.876 nouveaux morts, le Brésil (1.284) et l'Inde (1.129).

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 82.771 morts pour 2.227.514 cas, le Royaume-Uni avec 45.501 morts (296.377 cas), le Mexique avec 41.190 morts (362.274 cas), et l'Italie avec 35.082 morts (245.032 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.729 cas (22 nouveaux entre mercredi et jeudi), dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.855 guérisons.

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias, auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé.