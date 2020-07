Algérie: Air Algérie - Des vols pour rapatrier des Algériens et des étrangers bloqués en Algérie

Alger — Les avions d'Air Algérie, destinés à rapatrier des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, à cause de la pandémie du Covid-19, serviront aussi à transporter des résidents algériens et des étrangers, restés bloqués en Algérie, a annoncé jeudi un responsable de la compagnie aérienne.

Six destinations internationales ont été prévues au départ d'Alger du 23 au 26 juillet courant au profit des ressortissants, des résidents et des détenteurs de visa type D pour l'espace Schengen qui sont restés bloqués en Algérie à cause de cette pandémie, a précisé le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi.

M. Andaloussi a souligné que tous les ressortissants qui prendront ces vols à partir d'Alger doivent impérativement remplir les conditions d'entrée aux pays de destination en consultant les sites web gouvernementaux de ces mêmes pays.

Tout en relevant que ces opérations entrent dans le cadre des vols de rapatriement opérés par Air Algérie, il a ajouté que ces mêmes vols vont rapatrier à leur arrivée dans ces villes (Rome, Bruxelles, Frankfurt, Mascate, Doha et Le Caire) un nombre de ressortissants algériens qui sont restés bloqués dans ces pays à cause du Covid-19.

Plus de 1.100 ressortissants algériens bloqués en France et en Arabie saoudite ont été rapatriés depuis lundi dans le cadre des opérations des vols de rapatriement opérés par Air Algérie, portant le total des ressortissants rapatriés à plus de 14.000 depuis le début de la crise sanitaire.

A rappeler que l'espace aérien algérien demeure fermé depuis le 19 mars dernier dans le cadre des mesures préventives prises à la suite de la propagation du Coronavirus (Covid-19).