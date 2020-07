Ile Maurice: Assemblée générale de la MCCI - L'autosuffisance alimentaire et le commerce régional mis en avant

Rétablir la balance commerciale, trouver des alternatives à nos importations, booster par tous les moyens nos exportations et nous recentrer sur la région Afrique et Océan indien. En pleine réalité post Covid-19, les opportunités régionales à saisir et le développement de production locale prennent encore plus d'importance face à la nouvelle norme imposée par la pandémie.

«Le commerce régional, l'accès aérien et la connectivité au marché africain sont primordiaux. Notre stratégie maritime et aérienne est importante» dit Marday Venkatasamy, président sortant de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), lors de l'assemblée générale de l'institution.

Selon lui, la situation économique reste très volatile avec le PIB qui restera en dessous de la tendance d'avant le virus. Il faut également prendre en considération le montant de l'investissement direct étranger qui passera de Rs 18,5 milliards l'année dernière à Rs 12,1 milliards et le taux de chômage qui a atteint 9% comparé à 6,8% en 2019. Face à tous ces défis, «il est temps d'embarquer dans une stratégie de substitution à l'importation pour promouvoir la production locale» ajoute-il.

Présent à cet évènement, le ministre du commerce, Yogida Sawmynaden reste sur la même page, il est nécessaire de rétablir le déficit de la balance commerciale en augmentant nos exportations à travers nos marchés préférentiels, notamment les pays de la COMESA et de la SADC. «Nous devons protéger et promouvoir le 'made in moris' et atteindre l'auto-suffisance alimentaire autant que possible.»

Dans la même veine, Sunil Bholah, ministre en charge des PME's a précisé que plusieurs séances de travail sont en cour pour identifier les nouvelles difficultés du secteur de l'exportation en particulier le secteur manufacturier afin d'établir une stratégie sur le long terme.

Commentant les mesures prises pour la gestion de l'impact économique du Covid-19, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a lui réitéré l'engagement du gouvernement de booster l'investissement public et garantir une économie non seulement à haut revenu mais durable et inclusive.

Huit experts de l'Union européenne seront à Maurice le 3 août prochain et d'autres arriveront le 13 août prochain afin que Maurice puisse travailler sur sa sortie de la liste noire.

«Nous voulons une évaluation de la FATF d'ici septembre ou octobre» explique Nando Bodha, ministre des Affaires étrangères. Il a aussi indiqué que l'accord de libre-échange avec l'Inde devrait bientôt être finalisé.

En ce qui concerne l'ouverture des frontières, le ministre a déclaré que cela se fera par phase et le conseil des ministres de ce vendredi devrait apporter des éclaircissements.