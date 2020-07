Algérie: Ouargla/Covid-19 - Vaste élan de solidarité envers les personnels hospitaliers à Touggourt

Ouargla — Un vaste élan de solidarité avec les personnels hospitaliers, en premières lignes dans la lutte contre le coronavirus (Covid-19), a été initié par l'association "Afaq Taleb Larbi" à Touggourt (wilaya d'Ouargla), a-t-on appris jeudi des membres de l'association.

Des efforts sont consentis pour apporter aide et soutien aux personnels soignants "mobilisés et totalement dévoués aux malades" depuis l'apparition de la Covid-19, ont-ils souligné.Dans ce cadre, l'association a organisé une campagne de collecte de fonds pour l'acquisition de matériels et équipements médicaux et paramédicaux, notamment des concentrateurs et barboteurs d'oxygène destinés aux patients atteints du coronavirus au niveau de l'Etablissement public hospitalier (EPH/Slimane Amirat) de Touggourt, a affirmé à l'APS son président Mohamed Saïd Boulifa.

Cette action de bénévolat, à laquelle ont pris part de nombreux donateurs, a permis la collecte de plus de 8 millions dinars, a-t-il précisé.

L'initiative de solidarité s'ajoute aux différentes opérations menées par l'association dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, telles que la désinfection des établissements et espaces publics, la confection et la distribution de bavettes et masques médicaux de protection, ainsi que la dotation des structures hospitalières en produits détergents et désinfectants, a-t-il fait savoir.

Aussi, l'association "Afaq Taleb Larbi" a lancé une nouvelle campagne de collecte de fonds pour acquérir une ambulance médicalisée pour le transport des patients, a indiqué M. Boulifa, appelant "tous ceux qui le peuvent à apporter leur contribution".

Par ailleurs, des mesures ont été prises pour "régulariser" les créances impayées détenues par l'entreprise réalisatrice et rattraper le retard accusé dans les travaux de réalisation d'un nouvel hôpital de 240 lits à Touggourt, retenu dans le cadre d'un partenariat Algéro-chinois.

Couvrant une superficie totale de 60.000 m2, le futur hôpital de Touggourt, dont les travaux sont en cours d'achèvement, disposera d'une bâtisse de trois étages, composée notamment d'un service des urgences, d'un autre de réanimation et soins intensifs, un bloc opératoire, des laboratoires d'analyses, des unités d'hospitalisation, selon sa fiche technique.

Lors d'une récente réunion dédiée à la présentation de l'étude préliminaire du futur Centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Ouargla, le wali, Aboubakr Essedik Boucetta, a annoncé qu'une enveloppe financière estimée à 100 millions dinars a été allouée au titre du budget de wilaya (BW) pour le financement de plusieurs opérations relatives à l'acquisition d'équipements médicaux pour les hôpitaux dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.