Algérie: Le défunt Lamine Bechichi réunissait les qualités et mérites des moudjahidine et d'hommes de lettre

Alger — Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid Lamine Bechichi, décédé jeudi à l'âge de 93 ans, affirmant que le défunt inspirait respect et reconnaissance "pour les qualités et mérites de moudjahidine et d'hommes de lettre qu'il réunissait".

"Allah le Tout Puissant a rappelé à lui le défunt Lamine Bechichi et avec ce décès, ô combien amer et douloureux, nous perdons un des plus grands penseurs et hommes de culture de notre pays. Moudjahid, journaliste, intellectuel et artiste engagé, feu Lamine Bechichi était connu, lors de la Révolution bénie, parmi l'élite de la résistance pour son trait de plume et son style, d'abord dans le journal +La résistance algérienne+, puis à +El Moudjahid+ ou encore à la radio +La voix d'Algérie+", lit-on dans le message du Président Tebboune.

"Le défunt inspirait respect et reconnaissance pour les qualités et mérites de moudjahidine et d'hommes de lettre qu'il réunissait. Il était honoré partout où il se rendait et dans toutes les festivités culturelles et artistiques auxquelles il assiste, tant en Algérie qu'à l'étranger, il portait avec fierté et avec un esprit d'intellectuel authentique et artiste créateur ce que recèle notre pays comme profondeur, diversité et richesse culturelle", a-t-il ajouté.

"Face à cette douloureuse circonstance, je présente à la famille du regretté ainsi qu'à la famille culturelle et artistique mes sincères condoléances et mes sentiments de compassion, priant Allah le Tout Puissant de les assister et d'accueillir le défunt dans son vaste paradis et de lui accorder sa sainte miséricorde (....) à Dieu nous appartenons et Lui nous retournons", a conclu le Président Tebboune.