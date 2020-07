Maroc: Boujdour - Un brigadier dégaine son arme pour interpeller un individu ayant menacé la vie de citoyens et de policiers (DGSN)

Rabat — Un fonctionnaire de police exerçant dans le district provincial de sûreté de Boujdour a été contraint jeudi de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d'une intervention sécuritaire visant à interpeller un individu âgé de 29 ans qui se trouvait dans un état de forte impulsion et une situation psychologique anormale, et qui a dangereusement menacé la vie de citoyens et d'éléments de la police à l'aide d'une arme blanche.

Le suspect, qui présentait des signes de maladie mentale, était en possession d'un couteau avec lequel il menaçait les citoyens sur la voie publique à Boujdour, ce qui a nécessité une intervention de la patrouille de police pour l'interpeller, indique un communiqué de la de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), faisant savoir qu'il avait opposé une résistance farouche à l'aide de l'arme blanche contraignant le brigadier de police de dégainer, par précaution, son arme de service ce qui a permis de neutraliser le danger, d'interpeller le forcené et de saisir son arme blanche.

Une enquête préliminaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, en vue de s'assurer de l'état mental et psychologique du suspect et d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.