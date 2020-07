Congo-Kinshasa: Portrait - Le documentaire sur Serge Ibaka disponible le 1er août sur la plate-forme Crackle

Intitulé « "Anything Is Possible - The Serge Ibaka Story" » (Tout est possible-L'histoire de Serge Ibaka ), le documentaire suit le joueur des Raptors de Toronto dans son voyage émouvant de retour en République du Congo avec le trophée Larry O'Brien, après le couronnement de son équipe comme championne NBA en 2019.

Crackle est une plate-forme de streaming en ligne appartenant à Sony Pictures Entertainment et proposant des émissions et séries télévisées et des films américains. Produit par la société de LeBron James, UNINTERRUPTED Canada et Ouenzé Entertainment, le documentaire suit l'histoire inspirante de la vie de l'attaquant des Raptors de Toronto, des rues pauvres de la République du Congo au championnat NBA. Serge Ibaka a joué un rôle-clé dans la victoire des Raptors de Toronto en 2019, en marquant notamment 20 points lors du match 4.

Présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto 2019, ce long métrage documentaire a été produit par Vinay Virmani à UNINTERRUPTED Canada, avec Jordi Vilà et Ouenzé Entertainment de Serge Ibaka. Dans le film, Serge Ibaka est montré en train de retourner dans sa ville natale, Brazzaville, en République du Congo. Portant le trophée Larry O'Brien remporté par les Raptors, il rencontre des habitants et parcourt les rues où il a grandi. Il réfléchit à la mort de sa mère à l'âge de 8 ans et à l'emprisonnement de son père pour des raisons politiques. Ibaka parle également de basket-ball avec le président de la République du Congo, Denis Sassou-N'Guesso, retourne dans un restaurant où il avait autrefois mendié de la nourriture et rend visite à son ancien entraîneur et au club de basket-ball où il est tombé amoureux du basket.

Raconter son histoire de manière unique et différente

Serge Ibaka continue de redonner à sa communauté par le biais de la Fondation Serge-Ibaka et de la Dreams Academy, où les enfants congolais viennent bénéficier du mentorat et du coaching susceptibles de leur permettre de gagner une bourse d'études. Tout au long du film, Serge Ibaka enseigne continuellement à tout le monde autour de lui que par le courage, l'engagement et le travail acharné, tout est possible. « Je voulais raconter mon histoire d'une manière unique et différente. Je n'oublierai jamais d'où je viens, et mon parcours pour devenir un champion de la NBA a été difficile à croire. Je pense que tout le monde peut apprécier ce film, mais je serai particulièrement fier si je peux inspirer au moins un enfant, au Congo ou partout dans le monde, pour tout donner pour réaliser leurs rêves», a déclaré Serge Ibaka.

«Nous sommes très fiers de présenter Anything is Possible - The Serge Ibaka Story à notre public de Crackle», a dit Philippe Guelton, président de Crackle Plus. « Ce documentaire émouvant ne se contentera pas de divertir nos téléspectateurs assoiffés de sports, il incitera les téléspectateurs à voir comment Serge a surmonté tant d'obstacles pour réaliser ses rêves. Il s'agit du premier accord de distribution international d'UNINTERRUPTED Canada et nous ne pourrions être plus fiers d'avoir établi un partenariat avec un service de diffusion en continu de classe mondiale comme Crackle Plus», a signifié Vinay Virmani, directeur du contenu d'UNINTERRUPTED Canada. « Je suis ravi que cette histoire inspirante soit appréciée par un public mondial nouveau et élargi», a poursuivi Serge Ibaka.

Tout est possible - L'histoire de Serge Ibaka est distribuée en Amérique du Nord et en Afrique par Screen Media. Crackle est disponible aux États-Unis et est accessible sur vingt-cinq appareils et services, notamment Amazon FireTV, RokuTV, Apple TV, Smart TV (Samsung, LG, Vizio), consoles de jeu (PS4 et XBoxOne), appareils mobiles Plex, iOS et Android et sur les ordinateurs de bureau sur Crackle.com. Crackle est également disponible dans environ cinq cent mille chambres d'hôtel de la chaîne Marriott Bonvoy.