Gabon: Andrew Gwodog à la tête de la FEGASA pour un second mandat

Andrew Gwodog a été réélu à la tête de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurances(FEGASA). C'était le 14 juillet dernier à Libreville. Une réélection à l'image de l'élogieux précédent mandat. L'homme promet apporter une plus-value pour son second et dernier mandat. Pas besoin d'un troisième, assure-t-il.

C'est Andrew Gwodog fraichement réélu à la tête de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurances(FEGASA). Un manager fier et heureux pour le succès du mandat précédent. Reconnaissant que la perfection n'est pas de ce bas monde, le Président de la Fégasa promet apporter encore du sien en donnant le meilleur de lui, et surtout, en agissant au mieux.

« Le bilan a été satisfaisant et nous avons été réélus à la base d'un programme qui comportait 12 points. Huit actions nationales et quatre à portée internationale. Sur les 12, nous avons réalisé 10, soient 6/8 sur le plan national et 4/4 sur le plan international, avec l'élection de César Ekomie à la tête de la (Fédération des Sociétés d'Assurances de Droit National Africaines (FANAF), une première pour le Gabon. Ce qui, a surement justifié et amené les membres de la Fégasa à renouveler leur confiance » affirme-t-il avec un sentiment de pleine satisfaction.

Les assureurs gabonais et la Covid-19

Le Président de la Fégasa a rappelé à toute fin utile que le rôle des assureurs, c'est d'accompagner l'Etat. Andrew Gwodog et les membres de Fédération gabonaise des sociétés d'assurances dont il a la charge, avaient répondu favorablement à l'appel lancé par le Chef de l'Etat gabonais. « Nous avons apporté notre contribution, en réussissant à rassembler tous les assureurs.

Nous avons mobilisé un don de 100.000.000 de fcfa, En sus de cela, certaines sociétés membres de la Fegasa, sont allées déposer des dons à la banque alimentaire. Elles ont accompagné un certain nombre de municipalité pour distribuer des gels, des masques » fait-il savoir avec un sourire qui dessine la satisfaction.

Andrew Gwodog et le second mandat à la Fegasa

« Je suis à mon second et dernier mandat. A la différence de certains, je ne compte pas à "m'houphouétiser" à ce poste de Président de la Fégasa. Je suis de cette génération, la vôtre, où nous pensons que l'alternance permet effectivement d'atteindre de meilleurs résultats », c'est ce que laisse entendre Andrew Gwodog. Son bureau et lui ont sollicité ce second et dernier mandat pour leur permettre d'achever les deux chantiers qu'ils n'ont pas pu réussir lors du premier mandat. Il s'agit de la mise en place du fonds de garantie automobile, en partenariat avec l'Etat. Il explique que ce fonds de garantie automobile est l'émanation de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance (CIMA). Le Gabon va s'inspirer de la Cote d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin qui sont, selon lui, les modèles de réussite. Il y a aussi la mise en œuvre du plan de développement du secteur assurance.

Il faut aimer ses semblables pour faire les assurances

L'Administrateur-Directeur Général de la Société commerciale gabonaise de Réassurance (SCG-Ré) et ancien ministre délégué en charge des Eaux et Forêts, estime que le Bien est intiment lié à la nature humaine. Nous sommes naturellement portés à faire du bien aux autres. Et pour être un bon assureur, il faut avoir cet amour pour les autres. L'ancien membre du gouvernement a rappelé qu'il y a une crise d'exemple. Pour lui, la jeunesse a besoin d'exemple dont elle peut valablement s'identifier. Faisant sienne la pensée du philosophe français Jean Jacques Rousseau, le président de la Fégasa convient avec lui que « Les hommes naissent bons, mais c'est la société qui les corrompt ».