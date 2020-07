Algérie: Belhimer présente ses condoléances à la famille du défunt Lamine Bechichi

Alger — Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a présenté ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion et de sympathie à la famille du moudjahid et ancien ministre, Lamine Bechichi, décédé jeudi matin à l'âge de 93 ans.

"C'est avec une profonde affliction que le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le professeur Ammar Belhimer a appris le décès du moudjahid et ancien ministre Lamine Bechichi, décédé jeudi à l'âge de 93 ans", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication présente ses condoléances les plus attristées et ses sincères sentiments de compassion à la famille du défunt qui compte à son actif une riche carrière médiatique, priant Dieu Tout Puissant de l'accueillir en Son vaste Paradis aux côtés des chouhada et des pieux qu'il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons".

Pour sa part, le directeur général de la Radio Algérienne, Djamel Senhadri a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu Tout Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis.