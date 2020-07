Congo-Brazzaville: Droits humains - Bernadette Bephangayahou déplore l'arnaque à travers les enfants

La présidente de l'ONG Sodios, Bernadette Bephangayahou, dénonce le phénomène d'utilisation des enfants en détresse, qui se passe à Pointe-Noire, par certaines personnes véreuses.

Il y a quelques jours, des photos d'un enfant accusé de sorcellerie par ses parents et chassé du toit familial ont été mises sur la toile, suscitant l'émoi et la compassion des internautes. Quelques jours après, des photos d'un autre enfant présentant des brûlures au visage et aux membres supérieurs ont circulé sur internet.

Le dénominateur commun de ces deux cas pourtant différents est que les initiateurs de ces posts (parents ou autres), au lieu de contacter les services compétents en la matière, publient des contacts pour que leur soit versé de l'argent en espèces.

« Je m'insurge contre cette façon de faire car ce n'est pas à mon avis la bonne démarche. Face à ces cas, le mieux serait pour les parents ou toute autre personne compatissante de se rapprocher des services compétents, tels la circonscription d'action sociale, qui sont implantées dans chaque arrondissement. A défaut, joindre la direction départementale des Affaires sociales et pourquoi pas la force publique pour ramener les parents à la raison, notamment pour le cas de l'enfant abandonné par ses parents. Poster les photos de ces enfants sur internet ne peut être la solution car cela va à l'encontre de la loi n° 4 -2010 du 14 juin 2010 portant protection de l'enfant en République du Congo », a dit Bernadette Bephangayahou.

Pour la présidente de Sodios, les enfants en détresse, on les trouve dans nos quartiers, les enfants qui vivent avec des parents démunis existent aussi. Est-ce la solution d'exposer ces enfants sur internet en sachant qu'en le faisant on porte atteinte à leur dignité ? s'est -elle interrogée. Et d'ajouter : « Les enfants viennent au monde parce que leurs parents l'ont bien voulu. Donc pourquoi alors ôter leur dignité. Chaque parent a le devoir de s'occuper correctement de sa progéniture et non de l'exposer sur les réseaux sociaux en quémandant de l'argent à tout bienfaiteur. Nous disons halte à ce phénomène qui s'apparente à de l'arnaque déguisée.»

Signalons que depuis quinze ans l'ONG Solidarité, disponibilité des œuvres sociales aide et entraide (Sodios) est restée fidèle à son crédo, celui de sauver des vies, de redonner la dignité, l'espoir et la joie de vivre, l'amour et l'entraide pour autrui. L'ONG s'engage en faveur de l'enfance défavorisée, des orphelins, des veuves et des jeunes filles mères à qui elle apporte sans cesse soutien et assistance par la sensibilisation, l'information et la formation débouchant vers la formation qualifiante qui ouvre la voie aux activités génératrices de revenus.