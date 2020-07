Congo-Brazzaville: Erxes - Une plateforme tout-en-un pour gérer, les ventes, le marketing et le service client

Une plateforme complète qui évite de switcher entre plusieurs plateformes.

Une entreprise utilise au quotidien plusieurs outils pour gérer son marketing, ses ventes ou encore le service client. Il existe un grand nombre d'outils pour ces différents besoins et le choix peut parfois être cornélien. Appsumo propose une offre intéressante sur une plateforme tout-en-un permettant de gérer le marketing, les ventes et le service client.

Cette dernière fait ainsi un vrai focus sur l'expérience client. Erxes, c'est le nom de la plateforme s'équipe de nombreuses fonctionnalités comme : une messagerie, des pipelines des ventes, la gestion des tâches ou encore le growth hacking. Erxes évite ainsi de payer pour une multitude d'outils comme : Front, Intercom, Trello, MailChimp, MixPanel, etc. Erxes est une alternative à HubSpot. C'est un outil pratique pour les entreprises B2B et B2C en pleine croissance avec plusieurs marques qui cherchent à se concentrer sur l'expérience client dans son ensemble au travers d'un seul outil.

Une solution complète pour gérer le service client d'une entreprise

Au niveau des fonctionnalités, Erxes propose un menu des conversations, où les collaborateurs peuvent s'envoyer des messages et consulter ceux envoyés par des clients (via les divers canaux de communication utilisés par l'entreprise). Il est possible de connecter des outils via l'app store d'Erxes : Facebook, Messenger, Gmail. Cela évite ainsi de basculer entre plusieurs applications. Des templates de réponses sont proposés pour répondre aux demandes des clients. Enfin, la boîte de réception des équipes est divisée en chaînes, marques, intégrations et tags.

Il y a également un onglet dédié aux contacts. Ce dernier se divise par visiteurs, leads, clients et entreprises. Pour retrouver une personne, il est possible de faire des recherches par tags, segments, événements... Par ailleurs Erxes permet d'engager les leads via email, SMS, messenger et pop-ups.