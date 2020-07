Congo-Brazzaville: Handball - Les Diables rouges dames façonnent l'histoire du sport congolais

L'équipe nationale de handball féminin du Congo figure parmi les meilleures équipes, grâce à ses prouesses réalisées depuis l'installation de ce sport en Afrique appelé aussi balle à la main.

Dans un article publié par la Confédération africaine de handball (Cahb), le Congo, par le biais des Diables rouges dames occupe la deuxième place dans le palmarès des équipes en Championnat d'Afrique des nations en termes d'ancienneté. Le Congo a obternu, en effet, quatre médaille d'or en 1979, 1981, 1983 et 1985. Dans sa gibecière, on retrouve aussi trois médailles d'argent remportées en 1992, 1998 et 2000 ainsi que les médailles en bronze (1976,1987, 1989, 1991, 2006 et 2008).

Selon la Cahb, la sélection congolaise est la deuxième meilleure équipe derrière la Tunisie (trois médailles d'or, cinq d'argent et deux de bronze), qui a remporté la première Coupe d'Afrique des nations de handball féminin en 1974, puis en 1976. Le Congo l'a talonnée de près en décrochant cette année-là la médaille d'argent. Les Congolaises n'ont pas gardé bien longtemps la seconde place et ont ravi le trophée à leurs adversaires en 1979. Fortes de cette réussite, les Congolaises ont enchaîné les victoires successivement en 1981, 1983 et 1985.

En 1987, à Rabat au Maroc, ce sont les Ivoiriennes qui ont pris la médaille d'or en laissant la troisième place du classement aux Congolaises et la quatrième aux Tunisiennes. Mais, en 1989, elles ont été surprises par les angolaises qui, en une remontée fulgurante, sont passées de l'avant-dernière place (cinquième) occupée au classement durant deux éditions successives (1985 et 1987), au top du classement final. C'était la première victoire de l'Angola qui était à sa première participation à la CAN en 1983 et avait fini dernière du classement. « L'Angola perdit sa place de favorite en faveur du Nigeria (en 1991) mais revint au-devant de la scène en 1992. Pendant ce temps, l'équipe du Congo ne baissa pas les bras et remonta la pente. De médaillée de bronze, elle passa à médaillée d'argent de 1991 à 1992 », peut-on lire sur le site de la Cahb. Les Diables rouges actuelles, qui n'arrivent plus à atteindre les niveaux de leurs prédécesseurs, devraient mouiller le maillot afin de sauver l'honneur puisque le handball reste l'unique sport qui a apporté plus de médailles au Congo.

Le handball féminin, une référence

De 1974 à 2018, cinq équipes féminines ont dominé la scène internationale lors des différentes CAN : la Tunisie, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. Certes, le handball féminin connaît une popularité moindre comparé au handball masculin, comme l'atteste le nombre de licenciées ou ses retransmissions télévisées mais il reste au top des palmarès. S'il requiert des qualités similaires, il possède néanmoins un certain nombre de spécificités, comme la plupart des pratiques sportives féminines.

Notons que l'invention de ce sport est attribuée à l'Allemand Carl Schellenz, qui était professeur de l'École normale germanique d'éducation physique de Leipzig. Il a créé le handball à onze en 1919, en s'inspirant du jeu féminin de "Torball" (balle au but). Le Handball, qui était alors joué en plein air par équipes de onze, est apparu comme sport de démonstration aux J.O. d'Amsterdam en 1928. C'est à cette occasion qu'a été créée la Fédération internationale de handball amateur.

Palmarès des équipes au Championnat d'Afrique des nations

Tunisie

Médaille d'or : 1974, 1976, 2014

Médaille d'argent : 1981, 2006, 2010, 2012, 2016

Médaille de bronze : 2000, 2002

République du Congo

Médaille d'or : 1979, 1981, 1983, 1985

Médaille d'argent : 1992, 1998, 2000

Médaille de bronze : 1976,1987, 1989, 1991, 2006, 2008

Côte d'Ivoire

Médaille d'or : 1987, 1996

Médaille d'argent : 1985, 1989, 1994, 2002, 2008

Médaille de bronze : 1992, 1998, 2004, 2010

Nigeria

Médaille d'or : 1991

Médaille d'argent : 1983

Médaille de bronze : 1981

Angola

Médaille d'or : 1989, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018

Médaille d'argent : 1991

Médaille de bronze : 1996, 2014.