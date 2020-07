Algérie: Goudjil présente ses condoléances à la famille du défunt Mohamed Lamine Bechichi

Alger — Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil a adressé ses condoléances à la famille de l'ancien ministre, Mohamed Lamine Bechichi qui a rendu l'âme jeudi matin à l'âge de 93 ans.

"Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du moudjahid et ancien ministre, feu Lamine Bechichi, priant Dieu de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis...", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

"Le défunt a été parmi les militants de la première heure qui se sont sacrifiés avec dévouement et déni de soi, pour la liberté et l'indépendance... Son nom restera gravé dans la mémoire collective des Algériennes et Algériens", a-t-il poursuivi.

"Nous prions Dieu Tout Puissant d'accueillir le défunt en Son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs, de lui accorder sa Sainte miséricorde et de le récompenser pour les sacrifices et de efforts consentis au service de son peuple et de son pays ainsi que sa contribution à l'éducation de générations successives... A dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a-t-il conclut.