Congo-Brazzaville: Culture - « Limaya », l'art au service de la cohésion

Lancée par Lhyliann Ralff Therance, Limaya est une plateforme à caractère artistique qui a pour objectif d'aider, éduquer et accompagner la population autochtone et les jeunes à exprimer leur créativité par le biais de la musique, de la photographie et de la danse.

« Mon expérience dans le département de la Likouala où j'ai avant vécu aux côtés des jeunes Aka avec qui nous avons réalisé des musiques et court métrages de sensibilisation aux questions des droits des peuples autochtones dans le cadre du projet amélioration des conditions de vie des peuples autochtones m'a donné envie de continuer dans ce sens ici dans le département du Pool (Kinkala) où je réside depuis 2019 », a déclaré Lhyliann.

Limaya propose aux participants des activités pluridisciplinaires autour de la photographie, cinéma, danse, poésie et musique. Le but étant de créer un pont d'amour et d'espoir en cette période difficile pour les jeunes issus de tous les horizons. « Limaya se refuse de voir cette pandémie nous éloigner les uns des autres, l'art est au service de la famille, les mesures barrières doivent s'arrêter au niveau physique, nos cœurs doivent continuer à aimer plus fort», a estimé l'initiateur du projet.