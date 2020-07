Congo-Kinshasa: Modeste Mutinga - « Seul il ne pourra gagner, avec Lamuka, Cach, AFDC-A, Tshisekedi vaincra le FCC »

FCC : Néhémie Mwilanya et Shadary tirent la sonnette d’alarme !

interview

« Il ne peut y avoir un clash entre un président élu au suffrage universel et un Premier ministre issu d'une majorité mécanique contestée ». C'est le point de vue de Modeste Mutinga en réaction aux contestations du Premier ministre et du Front commun pour le Congo aux ordonnances présidentielles nommant dans l'armée et dans la magistrature.

Dans un entretien exclusif accordé au journal Le Potentiel, l'ancien sénateur et président national du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance (PDG) constate qu'aucune structure légale n'a saisi le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle pour relever le caractère anticonstitutionnel des actes posés par le chef de l'État.

Et donc, « les eaux sont calmes. La tempête gronde de loin », souligne-t-il. Et au regard « des différentes provocations » émanant des lieutenants de Joseph Kabila, Modeste Mutinga présente sa recette : l'union.

Le plan est simple, le chef de l'État doit monter un escadron de conquête d'une nouvelle majorité avec la mise en place d'une méga plateforme politique comprenant Lamuka, AFDC-A de Bahati, l'Udps et l'UNC, et qui devra, dans une année, se transformer en une puissante plateforme électorale.

Contestation des nominations dans l'armée et la magistrature, est-ce dire finalement que c'est le clash entre Sylvestre Ilunkamba et Félix Tshisekedi ?

Les dernières nominations et permutations dans la magistrature et l'armée ont suscité un débat dans les réseaux sociaux et les plateformes politiques n'ayant aucune qualité juridique pour les contester.

L'Assemblée nationale et le Sénat qui étaient en session, le Conseil supérieur de la magistrature et les principaux syndicats du secteur, le Conseil supérieur de la défense, n'ont pas officiellement élevé la voix pour contester les ordonnances du président de la République. Aucune structure légale n'a saisi le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle pour relever le caractère anticonstitutionnel des actes posés par le chef de l'État.

Les eaux sont calmes. La tempête gronde de loin. Il ne peut y avoir un clash entre un président élu au suffrage universel et un Premier ministre issu d'une majorité mécanique contestée. « Un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule ».

Cette petite phrase du Français Jean-Pierre Chevènement, prononcée le jour où il a quitté le gouvernement en 1983, a sa valeur dans la conception de l'État. Et donc cela vaut également pour le Premier ministre qui devrait s'en inspirer.

N'est-ce pas un incident de trop qui affecte la cohésion de la coalition ? Comment le Premier ministre peut-il ignorer les canaux officiels autorisés pour faire un communiqué lu par son porte-parole, poste d'ailleurs non prévu dans la hiérarchie du pouvoir, pour régler des comptes à son chef, le Président de la République ?

Par ce geste attentatoire à la personne du président de la République en violation de la hiérarchie, on sent que le professeur Ilunga Ilunkamba a été instrumentalisé par sa famille politique. Car sa réaction n'a pas été spontanée.

Économiste, il a été dérouté par les juristes du FCC qui ne jurent que par la mise en accusation du chef de l'État pour violation de la Constitution.

S'ils secouent le cocotier avant que les fruits soient mûrs, Tshisekedi en tirera toutes les conséquences et pourra brandir « une crise majeure » pouvant conduire à la dissolution.

L'embarras et le gêne du Premier ministre sont manifestes. Devrait-il solliciter, à travers la presse, une audience auprès du chef de l'État ? En cherchant à prendre l'opinion à témoin, on sent que les ordres viennent de Kingakati.

Dans le fond, quel rapport y a-t-il entre le contreseing du Premier ministre et la légalité des actes pris par le Président de la République ?

Sans être juriste, je présume humblement que le contreseing est d'abord une authentification de l'acte légal posé par le premier signataire.

Il régule l'équilibre de pouvoir entre le président de la République en tant qu'institution et le Premier ministre, chef du gouvernement et émanation de l'Assemblée nationale.

Le contreseing est un acte loyal de collaboration, aujourd'hui cette loyauté fait cruellement défaut. Mais le débat reste entier quant à la signature de cet acte par un Premier ministre intérimaire.

Seule la Cour constitutionnelle peut éclairer la lanterne de tout le monde au lieu de se déchirer à travers les médias.

Revenons sur la vague de nominations dans la magistrature et l'armée. Avec ce qui s'en suit comme polémique, est-ce dire que Tshisekedi a mis Kabila et sa machine FCC dos au mur ? Doit-on donc parler d'une opération bien calibrée par l'actuel occupant du Palais de la nation, pour dépoussiérer la justice et restructurer l'armée ?

Lors de son dernier séjour à Brazzaville, le président Tshisekedi a réaffirmé haut et fort que la rupture de l'accord de la coalition FCC-CACH n'était pas à l'ordre du jour.

Par ses différentes nominations et permutations dans les secteurs de l'armée et de la magistrature, le chef de l'État, agissant dans le cadre de ses compétences constitutionnelles, s'est doté d'un bouclier juridique et sécuritaire face aux menaces récurrentes du FCC.

C'est également fort du bouclier populaire exhibé lors des dernières manifestations de la rue qu'il a cherché à stabiliser sa position régulièrement bousculée par le sénateur à vie, Joseph Kabila, et ses lieutenants visibles et non visibles. Personne n'a mis personne dos au mur.

Après près de quatre mois, le chef de l'État a levé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la RDC. Une annonce qui était très attendue. La preuve, c'est qu'elle a été suivie de scènes de joie à travers la capitale congolaise. Mais après cette annonce, faut-il craindre de nouvelles vagues de contamination ? Est-il possible de contrer un éventuel rebond de l'épidémie de la Covid-19 au pays ?

Dans son discours de circonstance, le 21 juillet 2020, le chef de l'État a prévenu : « la levée de l'état d'urgence ne signifie pas que la pandémie est terminée ».

Le ministère de la Santé et le Secrétariat technique de la riposte doivent développer la communication en vue d'éviter la deuxième vague de la Covid-19.

Ils doivent bien gérer pour doter les provinces de la logistique nécessaire à la lutte contre la propagation de la maladie. À ce jour, tous les États soucieux de la santé de leur population ont généralisé le dépistage, en se dotant des équipements d'analyse plus performants et rapides.

Ils se préparent activement pour placer les commandes de vaccins qui pourront être homologués par l'OMS d'ici la fin de l'année. J'exhorte le gouvernement de la RDC à se doter des moyens pour faire de même. La RDC ne devra pas se contenter des dons et aides avec leurs corollaires d'humiliation.

Plusieurs marches ont organisées contre la désignation « irrégulière » de Ronsard Malonda à la tête de la Centrale électorale et les trois propositions de lois de Minaku et Sakata. Que faire à présent pour que la période après les marches ne ressemble pas à un statu quo ?

Au regard des différentes provocations tendues qui s'accrochent au pouvoir, le président Tshisekedi ne doit pas rester seul au front.

L'union fait la force. Après le mea culpa de Martin Fayulu et les portes laissées ouvertes par Lamuka et AFDC-A de Bahati aux côtés de l'Udps et l'Unc, il doit monter un escadron de conquête d'une réelle majorité.

Et Mettre en place une nouvelle méga plateforme politique qui devra, dans une année, se transformer en une puissante plateforme électorale. Le temps presse. Seul, il ne pourra gagner. Avec Lamuka, Cach, et l'AFDC-A de Bahati, il va vaincre le FCC.

Un collectif de personnalités politiques et de la Société civile prône le consensus sur les questions électorales. Une initiative similaire à celle de votre parti politique, le PDG. Comment doit être orienté, selon vous, l'idée d'un dialogue afin que les réformes négociées par toutes les parties prenantes permettent à tout le monde de regarder dans la même direction ?

Le peuple s'est clairement prononcé sur l'avenir de la Céni qui nécessite une cure de jouvence. Il y a eu mort d'hommes à l'issue de certaines manifestations organisées à cet effet. Le président de la République et ses alliés du FCC doivent respecter cette volonté populaire.

La Céni doit être reformée, se doter d'un nouveau cadre juridique, complété par une nouvelle loi électorale, avant de procéder à la nomination de nouveaux dirigeants.

Le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance (PDG) a été le premier à lancer l'initiative de la convocation d'une « Convention citoyenne pour les élections crédibles » avec un cahier des charges laissé à l'appréciation des partis politiques et des forces vives de la nation.

La mayonnaise a pris : le consensus réclamé par tous. Laissons l'initiative au chef de l'État au lieu de nous attribuer le pouvoir de consultation. Ne laissons pas l'impression de nous préparer à la distribution du gâteau.