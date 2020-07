Congo-Kinshasa: Fin de l'état d'urgence - Reprise des cours dans les classes et promotions terminales le 3 août prochain

«Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités en commençant par les classes et promotions terminales».

Ce bout de phrase fait partie du chronogramme fixé par le Président de la République, Félix Tshisekedi, dans son intervention télévisée en rapport avec la levée de l'état d'urgence sanitaire diffusée tard dans la soirée du 21 juillet dernier.

Après avoir rangé les stylos, cahiers, syllabus, etc. dans les tiroirs pendant près de quatre mois, certains élèves et étudiants reprennent, dans moins de deux semaines, le chemin de l'école et de l'université.

Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST), Willy Bakonga, avait longuement insisté sur la tenue des épreuves des examens nonobstant la propagation du Coronavirus.

Aussi, l'année blanche sera-t-elle évitée de justesse dans les classes terminales pour les écoles, et les promotions terminales pour les universités. Donc, vigilance sans relâche partout.

«Je rappelle la nécessité... partout et en tout temps les mesures barrières ci-après : la mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée impliquant la prise de température, le lavage de mains, et ou l'application de gel hydro alcoolique, le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé ainsi que la décontamination et la désinfection régulière des lieux d'activités.

J'instruis le Gouvernement de la République et tous les services habilités de prendre des dispositions nécessaires y afférentes», a martelé le Chef de l'Etat.

Quant aux écoles, la Première Dame de la RD Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a remis un lot de 100.000 masques au Ministre de l'EPST. Histoire de se conformer aux mesures barrières édictées par l'autorité suprême. Rendez-vous le lundi 3 août 2020.