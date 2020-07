Congo-Kinshasa: Marche de ce 23 juillet - Le FCC fait carton plein !

FCC : Néhémie Mwilanya et Shadary tirent la sonnette d’alarme !

Le go a été donné à 9h47 et la fin de la marche est intervenue à 11h22. Plusieurs milliers de membres et militants du Front Commun pour le Congo (FCC) s'étaient fixés rendez-vous sur la place Cohydro à la 1ère Rue Limete pour prendre d'assaut le petit Boulevard Sendwe avant de chuter par le Palais du Peuple, siège du Parlement, où un mémorandum allait être déposé.

Cette manifestation de rue a démarré sans casse, ni dérapages, ni injures. Selon les poulains de Joseph Kabila, ils ont voulu administrer une belle leçon de démocratie et de tolérance à leur partenaire de la coalition, l'UDPS, qui avait marché le 9 juillet dernier entraînant mort d'hommes, des dégâts matériels en plus des destructions méchantes.

La majorité parlementaire a voulu, au cours de ce grand rassemblement, démontré à l'opinion qu'elle est aussi une majorité populaire. Des dignitaires du régime passé ont marqué leur présence lors de cette marche pacifique.

Notamment, Néhémie Mwilanya, ex-Directeur de Cabinet de Joseph Kabila, Aubin Minaku, ancien Président de l'Assemblée Nationale, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire Permanent du PPRD et candidat malheureux à la dernière présidentielle, Raymond Tshibanda, ex-Ministre des Affaires Etrangères, Lambert Ministre, ancien Ministre de la communication et Médias, Kalev Mutond, ex-patron du renseignement (ANR).

Drapelets, banderoles, etc. étaient visibles au cours de cet avant-midi effervescent. Quel est le message que cette frange de la coalition FCC - CACH a voulu faire passer auprès de l'opinion ?

Selon Lambert Mende, la marche du FCC avait trois axes : premièrement, le soutien aux institutions de la République, particulièrement les institutions électives qu'on voulait minoriser, à savoir : le Président de la République et le Parlement.

«Personne n'a le droit de marcher sur la représentation nationale, celle qui incarne le vouloir-agir du peuple congolais», a prévenu le président national du parti CCU.

Le deuxième axe c'est la défense et la promotion de l'unité et de la cohésion nationale qui, toujours selon Mende, sont passablement menacées par la résurgence des discours séparatistes, régionalistes et tribalistes.

Enfin, Lambert Mende a affirmé que le regroupement dont il est membre a voulu exprimer sa solidarité avec le peuple congolais qui souffre à cause du disfonctionnement institutionnel, de la façon a été gérée Covid-19, de l'inflation galopante en train de percer le panier de la ménagère, de l'insécurité, de la guerre dans l'Est du pays, ...

«Nous nous sommes interpellés aussi nous-mêmes car nous sommes en partie responsables de tout ça», a reconnu l'homme au verbe facile.

Quant à Shadary, il n'a pas mâché ses mots lors de la marche : «Le Premier Ministre n'est pas un garçon de course».

Ce haut cadre du PPRD et FCC faisait allusion aux récentes ordonnances présidentielles rendues publiques à l'insu du Chef du Gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'un des leurs.

La crise est réelle au sommet de l'Etat. Non seulement les sociétaires de la coalition FCC - CACH qui tangue, mais également l'ensemble de la classe politique et de la société civile doivent se concerter ou dialoguer afin de dégager un large consensus.