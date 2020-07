Congo-Kinshasa: Marche pacifique du FCC - Forte mobilisation des cadres et militants du regroupement cher à Jean-Lucien Bussa

Le défi de la tenue d'une marche pacifique aura été relevé. Hier, jeudi 23 juillet 2020, les cadres et militants du Front Commun pour le Congo, plateforme politique fidèle à Joseph Kabila Kabange, étaient dans la rue pour exiger des actuelles autorités nationales le respect de la Constitution et des lois de la République.

D'un ton vibrant, Néhémie Mwilanya, Coordonateur du FCC, s'est exprimé en affirmant que cette méga plateforme politique est autant majoritaire dans les institutions qu'au milieu de la population congolaise envers qui, d'ailleurs, elle compatit à la misère financière et aux souffrances qu'elle endure.

Ne remuant pas leurs bottes, les partis politiques membres de la Convention des Démocrates (CODE), regroupement politique cher à Jean-Lucien Bussa Tongba et membre du FCC, ont aussi emboîté les pas pour exprimer leur indignation face à la misère du peuple.

Ils y étaient tous nombreux, mobilisés massivement par leur leader, pour représenter la CODE à cette première grande sortie politique du FCC, depuis le début de cette année.

Munis tous des banderoles et drapeaux de la CODE, marchant pacifiquement et entonnant des mélodies de protestation, ceux qu'on peut nommer la base de Jean-Lucien Bussa, étaient plus que mobilisés et déterminés.

Alexis Mondenge Bambulu, Coordonateur ad intérim de la CODE, a remercié ses camarades et militants pour leur implication à cette marche et sollicitent vivement d'eux une disponibilité à répondre spontanément à tout appel qui pourrait leur être probablement lancé.

Trois raisons, précisent-ils, les ont motivés à se retrouver dans la rue : le respect strict des lois de la République, l'instauration de la cohésion nationale et de la concorde afin d'anéantir toute velléité tribale, et enfin exiger le respect du Parlement et de ses animateurs.

Halte à l'agression !

L'on signalera une triste note lors de cette marche. En effet, il est survenu une agression à des équipes du CDER/CODE à l'UPN & Binza Ozone/DGC dans la Commune de Ngaliema, et à la 7ème rue Limete/Industriel.

Les responsables de la CODE pointeraient du doigt des éléments de la PNC et les militants de l'UDPS, parti présidentiel, d'en être les auteurs de blessures qui ont causé l'acheminement de Monsieur Matindo, cadre du CDER, à l'Hôpital St. Joseph pour des soins appropriés.