Maroc: Le chef du gouvernement reçoit les ambassadeurs du Chili et d'Oman

Saad Dine El Otmani appelle à renforcer davantage la coopération maroco-omanaise et qualifie les relations entre Rabat et Santiago de distinguées

Le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, s'est félicité mercredi de la qualité des relations liant le Maroc et le Chili, Alex Geiger Soffia, à la veille de son départ du Maroc après cinq ans à la tête de la chancellerie de son pays soulignant qu'"il s'agit de relations distinguées, ancrées dans l'Histoire, et qui ne font que s'améliorer".

Il a également souligné que le Maroc se félicite de la qualité des relations qui le lient à la République du Chili depuis le début des années soixante, qui sont des relations "enracinées dans l'Histoire, qui se développent pour le mieux grâce à l'estime mutuelle entre les deux pays et à leur volonté de promouvoir leur coopération bilatérale", indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Lors de cette rencontre, le chef de l'Exécutif a souligné la nécessité de faire preuve d'innovation en termes de coopération entre les deux pays, en particulier à la lumière des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), notant aussi l'importance d'une réflexion commune pour la phase de l'après épidémie qui a impacté le monde entier et entraîné de considérables pertes humaines, matérielles, économiques et sociales.

Saad Dine El Otmani a, par ailleurs, loué le travail de l'ambassadeur chilien lors de son séjour au Maroc, lui souhaitant plein succès dans ses futures fonctions, ajoute la même source.

De son côté, Alex Geiger Soffia a salué les réformes que le Maroc a entreprises pendant les deux dernières décennies, formant le vœu de voir la coopération bilatérale économique, commerciale et d'investissement "se hisser au niveau des relations politiques" liant Rabat et Santiago, poursuit le communiqué.

Après avoir affirmé la position de son pays en faveur de la question du Sahara marocain, le diplomate chilien a souligné la nécessité d'encourager les échanges commerciaux entre le Maroc et le Chili, et de définir une vision claire des actions à prendre aux prochaines années, lesquelles seront marquées par la célébration du 60ème anniversaire des relations entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a également reçu le même jour le nouvel ambassadeur du Sultanat d'Oman au Maroc, nommé à ce poste depuis le 9 mars et a fait part à Said bin Ali Al Buru'umi de ses vœux de réussite dans sa nouvelle mission diplomatique.

Il a, en outre, exprimé sa satisfaction du niveau des relations politiques et diplomatiques unissant le Maroc et le Sultanat d'Oman, appelant à œuvrer davantage au renforcement de la coopération entre les deux pays dans différents domaines.

Lors de cette rencontre, Saad Dine El Otmani a indiqué que le Royaume est fier de la nature des relations qu'il entretient avec le Sultanat d'Oman depuis les années soixante-dix du siècle passé et de la convergence des vues et des positions politiques concernant les grandes questions régionales et internationales.

Exprimant sa satisfaction des relations politiques et diplomatiques qui unissent les deux pays, il a souligné l'importance des accords bilatéraux signés tout en rappelant que certains de ces accords ont besoin d'être activés dans un futur proche afin de contribuer au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment économique, scientifique et culturel.

Dans ce sens, le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'activer la Commission mixte des hommes d'affaires et a proposé que sa prochaine réunion se tienne à distance eu égard aux circonstances dictées par la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Il a aussi plaidé en faveur du développement de la coopération, particulièrement dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, appelant au renforcement des partenariats dans les secteurs de l'agriculture et des énergies renouvelables.

Dans une allocution de circonstance, Said bin Ali Al Buru'umi a félicité S.M. le Roi Mohammed VI à l'occasion de la célébration des fêtes du Trône et de l'Aïd Al-Adha, Lui souhaitant bien-être et bonne santé.

Le diplomate a, de même, réitéré la position de son pays concernant la question nationale et le soutien du Sultanat d'Oman à l'initiative de l'autonomie.

Le Sultanat d'Oman, a-t-il fait savoir, apprécie l'expérience marocaine et cherche à développer les relations avec le Royaume dans divers domaines, en l'occurrence la promotion du commerce et le développement de projets d'investissement.

S'agissant de la coopération sectorielle, le diplomate a mis en exergue l'importance de réfléchir à d'autres partenariats entre les hommes d'affaires des deux pays et d'encourager le tourisme, tout en prenant en considération d'autres domaines comme l'industrie pharmaceutique et automobile.

Les relations entre le Maroc et le Sultanat d'Oman sont régies par plusieurs accords, dont notamment un accord pour protéger et encourager les investissements bilatéraux, un accord entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre de commerce et d'industrie de Mascate, ainsi qu'un accord de coopération entre les bourses de Casablanca et de Mascate.