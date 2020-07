Maroc: Campagne de sensibilisation à Tanger au profit des professionnels de pêche - Contribuer à limiter la propagation de la pandémie

La Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée a lancé, mardi, une large campagne de sensibilisation au profit des professionnels de la pêche maritime et des marchands de poissons sur les risques du nouveau coronavirus (Covid-19) et les moyens de prévenir l'infection par le virus.

Cette campagne, organisée sous la supervision de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en coordination avec la délégation de la pêche maritime à Tanger, l'Agence nationale des ports (ANP) et l'Office national des pêches (ONP), vise à contribuer à limiter la propagation de la pandémie, à travers la sensibilisation des professionnels sur les mesures de précaution et de prévention à adopter, après le début de l'assouplissement des restrictions liées au confinement sanitaire.

Cette initiative, lancée en partenariat avec des associations professionnelles des gens de mer et des marchands de poissons, porte également sur la stérilisation et la désinfection du port de Tanger ville, des bateaux de pêche, des marchés et des usines de fabrication de conserves de poissons et de traitement des produits de la mer, rapporte la MAP.

Le directeur de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Raouf El Honsali, a souligné que cette initiative, qui a débuté avec une campagne de sensibilisation et une opération de stérilisation des bateaux dans le port de pêche de Tanger, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation élaboré en coordination avec les différents partenaires dans le sillage des efforts déployés pour contenir la propagation de la pandémie au niveau de la ville du Détroit.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Honsali a relevé que, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle à Tanger, le secteur de la pêche a dû lancer une vaste campagne de sensibilisation sur les risques de Covid-19, notant que "les pêcheurs marins sont conscients de leur responsabilité, des risques liés à la pandémie et de la vitesse de transmission du virus".

Il a précisé que la Chambre des pêches s'est mobilisée aux côtés des autres partenaires, pour lancer une campagne continue de sensibilisation des professionnels et de stérilisation de tous les bateaux et de toutes les installations liées à la pêche et au commerce du poisson, saluant les efforts déployés par les pouvoirs publics et le ministère de tutelle pour protéger les travailleurs de ce secteur, l'un des plus vitaux pour l'économie nationale.

De son côté, le président de la Confédération nationale de la pêche artisanale, Abdelaziz Laâchiri, a salué les efforts consentis par les pouvoirs publics et les organisations professionnelles pour protéger les travailleurs du secteur, à travers la stérilisation des bateaux et de toutes les installations portuaires, estimant qu'il s'agit "d'excellentes mesures" visant à protéger un secteur vital, qui ne s'est pas arrêté pendant le confinement.

Il a ainsi exhorté les pêcheurs marins et les professionnels de la pêche maritime à veiller au respect des mesures préventives, comme le port du masque et la distanciation sociale, notant que les gens de mer apprécient les mesures prises par les autorités pour contenir la pandémie.