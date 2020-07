Angola: Des infrastructures de qualité offrent une plus grande fluidité aux transactions

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Victor Fernandes, a estimé jeudi qu'il est essentiel que les pays se dotent d'infrastructures de qualité et compétentes, dans leurs aspects les plus variés afin d'augmenter la fluidité des transactions commerciales.

S'exprimant lors de l'atelier sur la garantie de la conformité, de la sécurité et de la qualité des aliments, promu par l'Institut angolais d'accréditation (IAAC), il a souligné que le commerce exige la garantie d'une fiabilité et d'une sécurité totale des produits et services que les entreprises et les institutions placent disponible pour les consommateurs internes et externes.

Le ministre défend la nécessité et l'urgence de renforcer un sous-système d'évaluation de la conformité, transparent et évolutif conformément aux exigences régionales et internationales.

Il a déclaré qu'un pays avec des laboratoires accrédités, des organismes de certification et d'inspection, promeut un système de vérification et de contrôle des risques des opérations et des entreprises, ainsi que des produits et services disponibles sur le marché, augmentant la confiance des agents économiques, en particulier des consommateurs, dans des transactions plus sûres, car les produits et services testés auront la même acceptation et la même confiance partout.